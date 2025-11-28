Cierres de calles y plan especial de tránsito por el Carnaval de San Miguel este sábado

Día a Día News

ElSalvador–El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que este sábado 29 de noviembre se implementará un plan especial de movilidad en San Miguel, debido al desarrollo del tradicional Carnaval, que este año celebra su edición número 66.

La institución detalló que se realizarán cierres viales en distintos puntos del casco urbano, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el desplazamiento de peatones, así como de los equipos de emergencia que estarán presentes durante toda la jornada.

El paso vehicular estará restringido en los alrededores del estadio Félix Charlaix, una zona que abarca desde la 2ª Calle Poniente hasta la 11ª Calle Poniente, y entre la Avenida Roosevelt y el área cercana a la Catedral de San Miguel. Entre las vías afectadas se encuentran la 2ª, 7ª y 11ª Calles Poniente, las cuales permanecerán cerradas durante todo el día del evento.

El VMT recomendó a los conductores no ingresar con vehículos a estas zonas y optar por rutas alternas. Entre las principales opciones se encuentra el Periférico Gerardo Barrios, que permitirá desplazarse alrededor del centro de la ciudad sin mayores inconvenientes y evitar las áreas de mayor concentración de personas y actividades festivas.

Gestores de tránsito estarán desplegados en puntos estratégicos para orientar a los automovilistas y colaborar en el flujo vehicular. Las autoridades reiteraron el llamado a planificar los desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones del personal asignado.

Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó recientemente que el Carnaval de San Miguel es uno de los eventos más importantes del país y que se espera superar el millón de visitantes este año, una cifra que representaría un impulso significativo para el turismo local y la economía de la zona oriental.

Valdez subrayó que el crecimiento del evento se debe, en parte, a las condiciones de seguridad y al atractivo que genera entre turistas nacionales y extranjeros. La funcionaria aseguró que se desplegará un amplio dispositivo de seguridad a lo largo de las principales calles, incluyendo la Alameda Roosevelt, la 2ª Avenida y el parque Guzmán.

El Carnaval de San Miguel forma parte de las fiestas patronales en honor a la Virgen Reina de la Paz, patrona de El Salvador, y es considerado uno de los eventos culturales más representativos del país. Cada año reúne a miles de personas en desfiles, conciertos y actividades tradicionales que llenan de color las calles de la “Perla de Oriente”.

Las autoridades reiteraron su llamado a la población para disfrutar del evento con responsabilidad, usar transporte público en la medida de lo posible y mantener la precaución en las zonas de alta concentración de asistentes. También pidieron a los conductores evitar transitar por las áreas cerradas y acatar las indicaciones del personal del VMT y de Protección Civil.

El operativo vial y de seguridad se mantendrá activo durante todo el sábado, hasta finalizar las actividades programadas del Carnaval.

