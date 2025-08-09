Colombia se consolida como destino de pacientes internacionales ante cambios en sistema de salud de EEUU

Restricciones migratorias, aumento de costos y limitaciones en el acceso a ciertos tratamientos impulsan la búsqueda de alternativas seguras y accesibles en América Latina.

El panorama global de la atención médica está cambiando. Las recientes modificaciones en políticas de salud y migración en Estados Unidos están generando impactos importantes sobre el flujo de pacientes, tanto los que tradicionalmente llegaban a Colombia en busca de tratamientos, como aquellos estadounidenses que ahora consideran con mayor seriedad la posibilidad de recibir atención médica en el exterior.

Según ProColombia, el número de turistas médicos en Colombia aumentó de 25.000 en 2015 a 85.000 en 2023.

Entre los factores que están impulsando la tendencia se encuentra el endurecimiento de los controles migratorios, que ha generado demoras en los tiempos de visado y mayor incertidumbre para pacientes provenientes de otros países.

“A nivel interno, el incremento sostenido en los costos de atención, las tensiones en el sistema de aseguramiento y las restricciones sobre ciertos procedimientos especializados están llevando a muchos ciudadanos norteamericanos a explorar otras opciones en países con calidad médica comprobada y precios más competitivos”, explicó la Dra. Ana Cristina Arboleda, líder de la oficina internacional de la Fundación Valle del Lili.

Colombia ha emergido como una de las alternativas más atractivas para el turismo médico. El país lidera actualmente el ranking de turismo de salud en América Latina y ocupa el décimo lugar a nivel mundial, según la Medical Tourism Association.

“Este reconocimiento se debe a una combinación de factores: infraestructura hospitalaria moderna, tecnología de última generación, profesionales altamente capacitados, estándares internacionales de calidad y una oferta de servicios de alta complejidad con una atención centrada en la persona”, añadió Arboleda.

Cali, en particular, se ha consolidado como un nodo estratégico en esta red. Con buena conectividad aérea, posición geográfica, un entorno favorable, costos razonables y una creciente experiencia en el manejo de pacientes internacionales, la ciudad se posiciona como uno de los principales destinos para quienes buscan atención médica en el continente. En 2024, solo la Fundación Valle del Lili, recibió más de 3.500 pacientes internacionales provenientes de Estados Unidos, Alemania, España, Panamá, Venezuela y el Caribe.

Este crecimiento se da en un marco de responsabilidad y visión de largo plazo.

Para la Dra. Arboleda, “las instituciones médicas colombianas no solo ofrecen procedimientos quirúrgicos o tratamientos especializados, sino que comprenden la experiencia integral del paciente internacional: desde el acompañamiento en su idioma hasta la gestión logística, el seguimiento postoperatorio y la articulación con aseguradoras y organismos internacionales”.

Una de las instituciones que ha contribuido de forma consistente a la consolidación es la Fundación Valle del Lili, en Cali. Reconocida como el mejor hospital de Colombia y uno más destacados de América Latina, su modelo de atención centrado en la ciencia, la calidad y el trato humano ha sido clave en el posicionamiento de la ciudad y del país como referentes en salud para el mundo.

