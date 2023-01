¿Cómo Aristóteles puede ayudarte a liderar su negocio a través de tiempos difíciles?

Escucha este artículo Escucha este artículo

Los líderes empresariales enfrentan muchas preguntas mientras intentan manejar la nueva realidad económica provocada por el cierre de COVID-19 y la recesión resultante.

Pero las respuestas a esas preguntas pueden no aparecer en sus manuales corporativos. En cambio, podrían estar en filosofías antiguas con lecciones que se aplican tanto hoy como hace siglos, dice Cristina DiGiacomo ( www.cristinadigiacomo.com ), autora de Wise Up! At Work y fundador de MorAlchemy, una firma de consultoría filosófica que ayuda a los directores ejecutivos y ejecutivos a enfrentar sus mayores desafíos enseñándoles cómo pensar de manera diferente para que vean nuevas soluciones y sus empresas prosperen.

“A todos nos vendría bien un poco de sabiduría en estos días porque COVID-19 ha provocado un cambio en la forma en que las personas piensan, trabajan, viven y piensan de sí mismos”, dice DiGiacomo. “La tecnología puede cambiar, la cultura puede cambiar, pero actuar sabiamente no es diferente en el siglo XXI que en el siglo V”.

Con demasiada frecuencia, cuando las personas escuchan palabras como filosofía y sabiduría, evocan imágenes de un hombre barbudo en una montaña, con buscadores de iluminación caminando para verlo, dice DiGiacomo.

“En realidad, los filósofos cuyas enseñanzas cambiaron el mundo eran el tipo de personas que se arremangaban, se ponían a trabajar, profundizaban y hablaban a pesar de las dificultades, la resistencia e incluso la amenaza de muerte”, dice. “Sus puntos de vista no son una idea abstracta, sino que tienen aplicaciones prácticas en el mundo actual”.

Entonces, si Aristóteles, Sócrates, Voltaire e Immanuel Kant abrieran un negocio de consultoría corporativa, aquí hay algunas cosas que le dirían sobre cómo hacer avanzar su negocio a medida que el mundo intenta recuperarse de COVID-19:

No se apresure a tomar decisiones precipitadas. Voltaire dijo que “la duda es una condición desagradable, pero la certeza es absurda”. A veces, los directores ejecutivos sienten la necesidad de tomar decisiones rápidas, tal vez para evitar parecer indecisos. Ese no es siempre el mejor enfoque, dice DiGiacomo. “¿Estás tomando decisiones críticas, con consecuencias a largo plazo, sobre la marcha sin haber desarrollado realmente tu capacidad de deliberar?” ella pregunta. “Nuestra mente reaccionaria quiere que lo configuremos y lo olvidemos, para poder pasar a lo siguiente”. Resiste esa tentación.

Immanuel Kant, entre otros, creía que tu mente moldea y estructura tu experiencia. “Tu mente influye en gran medida en cómo ves el mundo y cómo te sientes al respecto”, dice DiGiacomo. “Esas cosas que te dices a ti mismo, en esos momentos más oscuros, están dando forma a tu realidad. Pero es muy posible que esos pensamientos que tienes sobre lo que crees que es la realidad no siempre sean ciertos”. Ella dice que ayuda «pulsar el botón de pausa» y asegurarse de que la situación es lo que crees que es. Diga “No lo sé” incluso si cree que lo sabe. El país enfrenta tiempos inciertos en los próximos meses, pero eso no es inusual, dice DiGiacomo. El futuro siempre es incierto, con coronavirus o sin coronavirus. Una de sus citas favoritas de Sócrates es: “Sé que no sé, y eso me convierte en un hombre sabio”. DiGiacomo dice que estar en modo «No sé» libera tu mente para descubrir nuevas soluciones e ideas. “Si crees constantemente que lo sabes todo”, dice, “entonces no hay ímpetu para que tu mente sea creativa o continúe buscando nueva información”.

Y, por último, dice DiGiacomo, Aristóteles anima a los líderes empresariales que temen no estar a la altura de la tarea de tomar decisiones acertadas.

“La idea fundamental de Aristóteles sobre el ser humano es que todos somos sabios, inherentemente”, dice. “Es solo una cuestión de aprovechar esa sabiduría innata y desarrollar las habilidades que te ayudarán no solo a ser sabio, sino también a actuar sabiamente”.

