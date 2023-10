Condenan a Cristiano Ronaldo a recibir 100 latigazos en Irán acusado de adulterio 

Escucha este artículo Escucha este artículo

Cristiano Ronaldo fue condenado a 99 latigazos por la justicia de Irán por abrazar a la pintora iraní Fátima Hamami, como agradecimiento por regalarle un cuadro.

Sus muestras de afectos a Hamami son consideradas adulterio en el país iraní. El luso deberá cumplir la condena la próxima vez que viaje a Irán.

Durante el viaje para enfrentarse al Persépolis, encuentro que ganaron 0-2, una reconocdia artista iraní, Fatemeh Hamami, que además padece parálisis corporal del 85% quiso tener un detalle con el jugador y regalarle dos dibujos pintados con sus pies. Como muestra de gratitud Ronaldo le abrazó y le dio un beso en la frente, un comportamiento totalmente normalizado en Occidente y castigado a ojos del código penal iraní.

La legislación del país de Oriente Medio equipara este hecho con el adulterio, al no estar casados entre ellos, la ley no permite ese tipo de gestos cariñosos y podría llevar a los responsables de los actos ante los tribunales. El Corán impone el castigo de los 100 latigazos aunque la pena podría ser anulada por el juez si no considera los hechos punibles o los protagonistas muestran arrepentimiento.

