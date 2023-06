Conoce la trayectoria de Manuel González Bolaños pintor salvadoreño

Escucha este artículo Escucha este artículo

Manuel González Bolaños, es un artista salvadoreño talentoso y reconocido a nivel internacional, nació en la ciudad de Santa Ana, El Salvador en Octubre 15 de 1951, su familia se trasladó a Guatemala cuando era aún muy joven.

“Deseo compartir mis vivencias y experiencias a través de las artes plásticas desde mis inicios; resulta difícil aunque no imposible resumir esas experiencias”, dijo González

Estudió con el conocido maestro plástico y didáctico Roberto Cabrera en su estudio llamado Estudio-Taller Cabrera, desde los años 1970 – 1971, fue un excelente catedrático en las áreas del arte y la estética, en esos años enseñaba a trabajar el arte plástico tanto de forma práctica como teórica.

“Fue de lo más importante ya que veíamos películas que prestamos en la Alianza Francesa de Guatemala sobre diferentes artistas desde fines de 1800, principios de los 1900 a lo largo del siglo XX, desde los impresionistas pasando por todo tipo de tendencias plásticas y sus mayores exponentes como el Impresionismo, Post Impresionismo, Puntillismo, Arte Abstracto, Dadaismo, Surrealismo, Arte Cinético, Cubismo, Arte Pop, Arte Conceptual, Minimalismo, Espacialismo, Body Art o arte corporal, Arte Kitsch o arte de lo ridículo, Dripping”. explica Manuel.

González se inclinó inicialmente por el arte especialista de Brancusi, Mark Rotko y otros hasta que luego de prácticas experimentales tuvo más inclinación por el surrealismo de René Magritte, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico y demás, fue Roberto Cabrera que a los pocos meses de estudiar con él le dio la oportunidad de dar clases en su Estudio-Taller, “las cuales dictaba de la misma forma con los alumnos, de forma práctica y teórica, de hecho mi primera exposición fue una colectiva en el Estudio de Roberto el 25 de Mayo de 1972 de sus alumnos”.

“En 1973 expuse en el Certamen Permanente Centroamericano 15 de Septiembre de ese año en el que gané una mención honorífica con mi obra “Homenaje al personaje desparecido” obra realizada inspirada por el conflicto armado de la época, dicha obra ya era en ese entonces de orden surrealista, luego fui invitado por la O.E.A. a participar en una exposición personal con 64 obras en Washington en la sala de las Américas del edificio de la Unión Panamericana , y cuyas obras fueron de tendencia surrealista con la serie “Maniquíes”, en ese mismo año participé en el Primer Certamen de Pintura del VI Festival de Cultura de Antigua Guatemala, en que obtuve el premio “Dirección General de Cultura y Bellas Artes” con obras del mismo orden surrealista”, relata el pintor salvadoreño.

La inspiración de las obras que tiene González es que “el arte no se debe tratar de “entender” sino de “sentír”, mi trabajo se inspira en cosas simples, vivencias diarias, pláticas con maestros de la artes plásticas y las cosas y experiencias que nos rodean a diario, sin embargo ante las preguntas del significado de la obra por parte de algunas personas, en algunas de mis obras me dediqué a hacerles poemas de manera de darle un sentido literario al trabajo plástico y explicar de una forma poética lo que me inspiró a hacerlas”

Según González, “la mejor manera de entender el arte plástico es investigando y cultivando la lectura de los artistas más destacados, ya que aunque no nos gusten las obras, al menos podremos entender y apreciar de qué se trata el quehacer artístico y su significado y más para las nuevas generaciones”.

Es por ello, Manuel envió un mensaje a los lectores “es mantenerse al tanto del movimiento plástico salvadoreño para no perder sus raíces ya que el arte es el parámetro que mide la cultura de un pueblo, y del cual que debo decir que participe activamente del movimiento plástico contemporáneo salvadoreño por muchos años hasta la época del conflicto armado en los años 80´s, exponiendo en lo personal en la Galería 1-2-3 de entonces María Celia Pinto de Cohen, así mismo fui cofundador e inaugure con mis obras la Galería Signo”.



Por: Dr. Rodrigo Montufar, Doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca.

