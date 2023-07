Cuentos Chinos de la oposición política salvadoreña

Escucha este artículo Escucha este artículo

Por: Mauricio Rodrĺguez

Cuentos chinos es una expresión popular que hace alusión a algo falso, irreal o utópico, no lo escribo en relación al precandidato presidencial del fmln Manuel “el chino” Flores, más bien hago hincapié en los pronunciamientos que los grupos opositores al Presidente Bukele expresan, pues intentan hacer creer a la población que volverán a gobernar nuestro país en base a “nada”, pues no tienen valga la redundancia, “nada” que ofrecer al país, seguridad, no se les cree pues en su momento tanto Arena como Fmln hicieron pactos con las pandillas, buscando réditos electorales con saldos fatales para la población, donde se contabiliza miles de muertos y desaparecidos, además de negocios quebrados o en bancarrota producto del cobro de la mal denominada “renta”, se agrega el hecho de haber provocado altos niveles de deserción y ausentismo escolar, producto de las amenazas a maestros y alumnos generando con ello migración forzada tanto interna como externa, entonces en el ramo de seguridad que pueden ofrecer?; por otra parte, en el ámbito puramente educativo engañaron con el “petate del muerto” a los usuarios del sistema educativo público, con su famoso slogan “un niño una computadora” lo cual resultó una falacia, pues lo que realmente hicieron, fue adecuar un aula ya existente en “algunos centros escolares” e instalaron las denominadas “lempitas” computadoras de baja gama que en este momento ya están desfazadas, pero si, era un niño en cada computadora cuando visitaban el mencionado salón una vez a la semana y por 45 minutos, contrario a lo que se tiene ahora donde cada niño y docente poseen sus equipos personales, ah! Se me olvidaba mencionar que las empresas que contrataron para hacer las adecuaciones como aula de informática, pertenecían a un alto funcionario de ese momento, conclusión puros cuentos chinos.

Cuentos chinos pretenden contarnos como pueblo, al querer mostrar un rostro diferente que inclusive gente del fmln dejan de usar el tradicional rojo y usan o visten de blanco para buscar como dije antes, tratar de engañar al votante que en el pasado les creía.

El panorama en términos electorales no es nada promisorio para Arena, fmln, Vamos, Nuestro Tiempo, Ronald Umaña y sus allegados, Fortín Magaña y algunos elementos de la denominada diáspora, que por medio de plataformas digitales o canales “pajarito” buscan generar una percepción de que pueden llegar al poder, puros cuentos chinos.

Existe además otra posibilidad que tanto Arena como fmln, al ser ampliamente señalados por actos de corrupción gubernamental buscan perder para ganar, es decir, ellos perfectamente reconocen los altísimos niveles de popularidad que ostenta el Presidente Bukele, lo cual sustenta una teoría conspirativa de parte de estos dos institutos políticos, es decir, participar, perder y ser cancelados al no alcanzar el mínimo requerido de votos, desaparecer y como bien dicen “muerto el perro se acabó la rabia” ante esta enorme probabilidad conviene alertar a las autoridades respectivas pues los delitos de corrupción gubernamental deben ser castigados y no dejarlos abiertos a la impunidad.

Cuentos chinos como lo dije anteriormente, evocan a algo falso, irreal, algo que solo existe en la mente de quien lo cuenta es que la población ha madurado en términos políticos ya no se deja engañar solo la oposición y su submundo creen en sus trasnochadas estrategias cargadas de odio, de frustración y de falsedad.

NO PASARAN… CON CUENTOS CHINOS

