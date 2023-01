Demandan a empresa por discriminación religiosa

Escucha este artículo Escucha este artículo

El IGA de la ciudad natal de Williamsburg violó la ley federal contra la discriminación al negarse a contratar a un solicitante de empleo debido a su peinado con rastas rastafari espiritualista, acusó la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. en una demanda que presentó el 27 de diciembre de 2022.

La demanda de la EEOC (Caso No. 6:22-cv-00235 en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Kentucky, División de Londres) alega que Houchens Food Group, Inc., que operaba como Hometown IGA, se negó a contratar a Matthew Barnett debido a su peinado. Barnett solicitó un puesto de subgerente de Hometown IGA, pero cuando fue entrevistado por el personal administrativo de Hometown IGA, se le informó que tendría que cortarse las rastas para trabajar en el supermercado. Barnett respondió que sus rastas se usan por sus creencias religiosas y que no se las cortaría. La entrevista concluyó de inmediato y Hometown IGA se negó a contratarlo.

La discriminación religiosa viola el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que exige que los empleadores intenten hacer una adaptación razonable a las creencias y prácticas religiosas sinceras. La EEOC presentó una demanda después de agotar sus esfuerzos de conciliación para llegar a un acuerdo voluntario previo al litigio.

“Ningún empleado o solicitante debería tener que elegir entre su religión y su trabajo”, dijo Michelle Eisele, directora del distrito de Indianápolis de la EEOC.

El abogado regional de la EEOC, Ken Bird, agregó: “Los empleadores deben considerar las adaptaciones razonables, según sea necesario, que permitan a los empleados y solicitantes conservar sus puestos de trabajo sin sacrificar sus creencias religiosas”.

