Demi lovato: “soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento”

Con la nueva serie documental “Demi Lovato: Dancing With the Devil”, la cantante y actriz, Demi Lovato compartió revelaciones de su vida personal en una entrevista en la que expresó ser “demasiado gay para casarme con un hombre en este momento”.

En una entrevista reciente con EW, la cantante se refirió a su ruptura con el actor Max Ehrich, en la que afirma que terminar su compromiso le ayudó a comprender que es “demasiado queer”.

“Independientemente de si hay drama o no, soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento. No sé si eso cambiará en 10 años y no sé si eso cambiará alguna vez, pero me encanta aceptarme”, dijo Demi durante la entrevista.

Además le dijo a PrideSource.com., que siente que “todos siempre están buscando un titular y siempre quieren que su revista o programa de televisión o lo que sea descubra cuál es mi sexualidad”.

Fuente: EW