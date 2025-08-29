Destituyen a directora médica del SEM tras acto de intolerancia en un accidente vial

Día a Día News

ElSalvador–El ministro de Salud, Francisco Alabí, anunció la destitución inmediata de Patricia Valiente, quien se desempeñaba como directora médica del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), luego de verse involucrada en un percance vial que fue grabado en video y difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa a Valiente discutiendo con el conductor de una volqueta tras un incidente menor de tránsito. Durante la confrontación, la funcionaria lo insultó en varias ocasiones y posteriormente intentó arrebatarle el teléfono con el que grababa el hecho.

Al no conseguir que el hombre dejara de registrar la escena, Valiente lo amenazó diciendo que «a la policía le voy a decir que me empujaste». La conducta de la funcionaria generó amplias reacciones en plataformas digitales y derivó en su destitución.

“Ante la actitud inapropiada demostrada por la directora médica del SEM durante un percance vial, hemos procedido a su destitución inmediata”, señaló el ministro Alabí en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El funcionario también compartió el video del incidente y agregó: “No aceptaremos que quienes están al servicio de la ciudadanía actúen de manera contraria a los principios que nos rigen”.

Con la salida de Valiente, el Ministerio de Salud deberá designar a una nueva autoridad para la dirección médica del Sistema de Emergencias Médicas, que coordina la atención prehospitalaria en casos de urgencia y traslado de pacientes.

Compartir esta nota