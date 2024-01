Día de servicio en Homenaje a Martin Luther King, Jr

Escucha este artículo Escucha este artículo

Hoy, el director de servicio de California, Josh Fryday, se unió al alcalde de Richmond Eduardo Martinez, líderes locales, organizaciones comunitarias, miembros de California Service Corps y voluntarios para un día de acción climática durante el 17º Día Anual de Servicio en Homenaje a MLK en Richmond, en honor al duradero legado de Dr. Martin Luther King, Jr.

“Voluntarios, becarios, organizaciones comunitarias y líderes locales y estatales se unieron hoy para tomar medidas contra nuestra mayor amenaza existencial: el cambio climático. Es un testimonio del poder del servicio para unirnos y crear un cambio real y duradero”, dijo Josh Fryday, director de servicio de California. “California seguirá liderando e involucrando a nuestras comunidades en la acción climática porque necesitamos que todos participen”.

California Volunteers, Office of the Governor se asociaron con la Ciudad de Richmond, Urban Tilth, The Watershed Project, POGO Park y Groundwork Richmond para organizar el evento celebrado en Richmond Greenway. Estas organizaciones brindan apoyo durante todo el año, transformando el Richmond Greenway en un espacio verde para fomentar la conexión comunitaria y la recreación al aire libre. En este día significativo, los socios del evento y los voluntarios honraron el legado de Dr. King, abogando por la igualdad racial, la justicia, la comunidad, la ayuda y el fin de la discriminación.

“En el Día de MLK, Richmond honra el legado del Dr. King a través de la acción, encarnando su visión de servicio comunitario y justicia social. Nuestra colaboración con California Volunteers, Office of the Governor, Urban Tilth y The Watershed Project es un testimonio del compromiso de nuestra ciudad con estos ideales, asegurando un futuro más brillante y equitativo para nuestros residentes”, dijo el alcalde de Richmond, Eduardo Martínez.

Durante el evento, cientos de miembros de California Service Corps y voluntarios cuidaron los jardines del Greenway y sembraron árboles y plantas nativas. Después de la actividad de servicio, los voluntarios se reunieron en Unity Park para rendir homenaje al Dr. Martin Luther King, Jr. y su legado. El evento terminó con música y comida en Richmond Greenway.

“Como dijo el ícono de los derechos civiles, el congresista John Lewis, la mejor manera de honrar el cumpleaños de su amigo y mentor, el reverendo Martin Luther King Jr., no es un ‘día de descanso’ nacional sino un ‘día de servicio’ nacional”, dijo la senadora estatal Nancy Skinner. “Qué mejor manera de rendir homenaje al legado del Dr. King que cuidar los Greenway Gardens de Richmond y tomar medidas locales en la lucha contra el cambio climático”.

El gobernador Gavin Newsom lanzó el programa de California Climate Action Corps en 2020 como el primer cuerpo de servicios climáticos del país a nivel estatal con la misión de empoderar a los californianos para que tomen medidas significativas para proteger sus hogares, su salud y sus comunidades contra los impactos más severos del cambio climático. El programa está dirigido por California Volunteers, Office of the Governor.

“Hoy honramos el legado del Dr. King manteniéndonos unidos en la lucha urgente contra el cambio climático y mostrando cómo el poder del servicio puede crear un cambio real y duradero”, dijo la asambleísta Buffy Wicks. “Este día representa nuestro compromiso continuo para liderar a nuestro estado hacia adelante en la acción climática y tengo la esperanza de que todos los californianos se unan a esta causa crítica”.

California Service Corps es la fuerza de servicio más grande del país, más grande que el Peace Corps. Es administrado por California Volunteers, Office of the Governor y está compuesto por #CaliforniansForAll College Corps, #CaliforniansForAll Youth Jobs Corps, California Climate Action Corps y AmeriCorps California.

“Nuestra comunidad se unió para luchar contra el cambio climático y hacer que nuestros vecindarios locales sean más saludables, limpios y equitativos en el espíritu del legado del Dr. Martin Luther King, Jr.”, dijo John Gioia, de la Junta de Supervisores del Condado de Contra Costa.

Los socios adicionales del evento incluyen Groundwork Richmond, Rich City Rides, Moving Forward, Hope Worldwide, Kaiser Permanente, Contra Costa Resource Conservation District, Cal Cameron Institute, Friends of the Richmond Greenway, St. John Missionary Baptist Church y Pogo Park.

“La ciudad de Richmond está dedicada a promover sus objetivos de equidad en el clima y la salud fomentando colaboraciones fuertes con el estado, las organizaciones comunitarias y los residentes”, dijo la administradora de la ciudad de Richmond, Shasa Curl. “Reconociendo el poder del impacto colectivo, nos enorgullecemos de la organización anual de la comunidad y del voluntariado durante el Día de Servicio de MLK. Este evento sirve como testimonio de nuestro compromiso compartido de trabajar juntos y mejorar nuestros espacios comunitarios. Estos objetivos no pueden ser alcanzados por un solo individuo, y la unidad mostrada a través de tales iniciativas es encomiable”.

