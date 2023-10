Escucha este artículo Escucha este artículo

DR VEGA de Puerto Rico estrena su nuevo tema titulado “More”, una canción inspirada en esa mujer que cautiva con su belleza y es segura de sí misma, pero también se cansó de las desilusiones

“Ella no está pa” amores More, mucho menos para que un bobo la enamore, los ramos escucha no quiere flores. Está cansada de las desilusiones…” parte de la lírica de este tema que como siempre Dr Vega trae un sabor caribeño al escenario.

La canción es una combinación de la música latina urbana con la musica caribeña. El cuál Fue producida por Mavin Music en Orlando Florida. Para completar el tema Dr Vega consiguió darle apoyo al nuevo talento artístico

Dr Vega es un artista que está trabajando constantemente en su música y así, seguir conquistado el mercado Latinoamericano

Dedicale está canción a las personas que no están para desilusiones y nada más para disfrutar este reggaeton explosivo

Compartir esta nota