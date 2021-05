Dustin Corea queda fuera de la selección nacional por no presentarse a convocatoria

El jugador del Club Deportivo FAS, Dustin Corea, queda fuera de la selección nacional, debido a que no se presentó hoy a la hora acordada de la convocatoria en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

“Le expliqué el motivo por el cual él tenía que estar acá entre 9:00 y 9:30 (a.m.), que era el permiso especial para los jugadores que estaban en la final… Lamentablemente no se presentó, y de acuerdo a la disciplina que tenemos y protocolos, más que todo la seriedad de lo que es esta comprometido con este proyecto, pues lamentablemente él no atendió al llamado que es ahora, y pues, queda descartado”, explicó el entrenador de la Selecta, Hugo Pérez.

Miguel Lemus se incorpora a la selección nacional, como suplemente de Dustin. El grupo se mantiene de 23 jugadores.

“Creo que es un jugador que nos puede ayudar, claro, él ya estuvo con nosotros, él ya conoce el trabajo”, agregó el entrenador sobre Lemus, quien además ya se integró con el grupo.

Fuente: La Selecta

#DustinCorea #SeleccionNacional #Futbol #FAS