EE.UU. desplegará agentes migratorios en el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

EEUU–El Gobierno de Estados Unidos confirmó este miércoles que desplegará efectivos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), durante el espectáculo de la Super Bowl de 2026, que será amenizado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

La actuación de Bad Bunny está programada para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La presencia de agentes migratorios coincide con la decisión del artista de cancelar su gira en Estados Unidos, citando preocupaciones por posibles redadas durante sus conciertos.

Corey Lewandowski, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, señaló en un programa radiofónico que “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en el país ilegalmente” y añadió que “ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar” se ofrecerá protección a estas personas.

Las declaraciones del funcionario se producen tres días después de anunciarse la participación de Bad Bunny en el evento, lo que generó amplio debate en torno a la seguridad del público, mayoritariamente latino, y a la logística de la actuación en un evento de alta concurrencia internacional.

La medida se suma a otras acciones del ICE en grandes eventos públicos, en el marco de las políticas migratorias vigentes bajo la administración de Donald Trump.

