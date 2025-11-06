EE. UU. reducirá vuelos en 40 aeropuertos por cierre gubernamental

Día a Día News

EEUU–Estados Unidos alcanzó el miércoles su día 36 de cierre gubernamental, el más prolongado de su historia, debido a la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto. Como consecuencia, el gobierno anunció que desde este viernes comenzarán a cancelarse vuelos en 40 aeropuertos principales para aliviar la presión sobre el sistema de control aéreo, afectado por un alto nivel de ausentismo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó en conferencia de prensa que se reducirá en un 10% la capacidad de operaciones en estos aeropuertos, los más concurridos del país. Esta medida responde a la ausencia de alrededor de 2,000 controladores aéreos, un déficit que dificulta supervisar el tráfico aéreo con normalidad y garantiza la seguridad.

Miles de empleados federales están en desempleo técnico desde el 1 de octubre, mientras que otros cientos de miles trabajan sin recibir sueldo hasta que se resuelva la crisis. Entre ellos hay más de 60,000 controladores aéreos y agentes de seguridad en aeropuertos. La situación ha provocado que algunos de estos trabajadores, cansados de laborar sin remuneración, no se presenten a sus puestos.

Bryan Bedford, director de la Administración Federal de Aviación (FAA) con 35 años de experiencia, señaló que los controladores que siguen trabajando hacen horas extras y jornadas prolongadas, una situación «muy inusual» que genera fatiga y estrés. «Queremos reducir esta presión antes de que se vuelva un problema», advirtió.

La FAA solicitó a las aerolíneas colaborar para ajustar sus planes de vuelo y evitar un incremento en la saturación del sistema. Bedford aclaró que, pese a las dificultades, el sistema aéreo mantiene un nivel de seguridad «extremadamente alto» y que se tomarán medidas adicionales si la presión no disminuye.

El cierre gubernamental se mantiene debido a la falta de consenso entre republicanos y demócratas en el Congreso, lo que afecta diversos servicios federales, incluidos aquellos relacionados con la aviación y la seguridad en los aeropuertos.

