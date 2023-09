El alcalde de Nueva York advierte que la migración ilegal “destruirá la ciudad”

Escucha este artículo Escucha este artículo

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, advirtió de la migración ilegal “destruirá la ciudad” en un contexto en que la gran manzana se enfrenta a una de las mayores oleadas de migración de los últimos años.

Alcalde de Nueva York, Eric Adams.

“Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera el final. No veo un final para esto”, ha señalado un Adams que, durante un evento en la ciudad, ha alertado del devastador impacto en la economía que suponen los esfuerzos por albergar y atender a los migrantes.

“Este problema destruirá la ciudad de Nueva York. Todos nos veremos afectados por esto. Lo dije el año pasado cuando teníamos 15.000 (migrantes), y lo digo ahora con 110.000 (migrantes)”, ha manifestado el alcalde neoyorquino, según recoge el portal Politico.

Ante este discurso, los representantes del Partido Republicano han elogiado al alcalde y han aprovechado para poner en valor la postura de su formación en contra de la migración ilegal, a la par que han criticado a la Casa Blanca por no tomar cartas en el asunto.

“El primer paso para resolver un problema es admitir que lo tienes. Gracias al alcalde Adams por ser sincero sobre el alcance de la crisis migratoria en la ciudad de Nueva York”, ha señalado el republicano Nick LaLota en su perfil de la red social X.

Adams, ha mencionado en reiteradas ocasiones del impacto financiero que tiene sobre la ciudad la actual oleada de migración. “La ciudad que conocíamos la estamos a punto de perder”, ha llegado a manifestar el alcalde neoyorquino.

La situación en Nueva York es tal que hasta las autoridades locales se han visto forzadas a ordenar múltiples rondas de recortes presupuestarios a las agencias de la ciudad. El impacto en los servicios públicos, por el momento, ha sido limitado, pues la mayoría de fondos provienen de reestimaciones del gasto público.

