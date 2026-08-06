El combate espiritual de la conversación

Foto: Cortesía

LA LUCHA CONTRA LA MENTALIDAD TERRESTRE: El duelo entre Jesús y Satanás tiene lugar a golpe de referencias a la Sagrada Escritura. El diablo para apartar a Jesús del camino de la cruz, le da de beber un río de arterías poderosas y de dominio, de falso bienestar posesivo, a cambio de un acto de adoración al maligno. Él no dialoga con el seductor, elige refugiarse en la beatífica Palabra y responder con la fuerza de este inmaculado vocablo.

Por Víctor Corcoba

I.- MOVIDOS A REPRODUCIR LA ACTITUD LIBERADORA

Con Cristo se inicia el brote,

la yema de un tiempo nuevo,

el retoño del naciente albor,

el renuevo de un nuevo sol,

entre creación y el Creador.

Olvídese de sí y viva con Él,

perseveremos en la Palabra,

prosigamos en su horizonte,

y resistamos el sentimiento,

de cargar con la cruz diaria.

Este combate contra el mal,

nos incluye a cada persona,

y nos enlaza a cada órgano;

a seguir la huella del rastro,

y el justo rostro del Maestro.

II.- QUE EL SALVADOR NOS ALEJE DE TODA MUNDANIDAD

Me niego a ser lo que no soy,

un ser sometido por el poder,

atrapado por el afán opresor,

sumido en el deseo posesivo,

con las cadenas del vasallaje.

Sólo un ser libre de intereses,

puede volar al nido celestial,

nutrirse de lo bueno y bello,

desunirse de las cosas vanas,

y unirse a una vida donante.

Es en esa cesión de firmeza,

de lealtad al efectivo afecto,

de fidelidad a nuestro Dios,

cómo se realza el vivo pulso,

y se alza con la pausa etérea.

III.- ENTONEMOS NUESTRO SENTIR AL EXCELSO AMOR

Somos hijos del amor divino,

el vínculo ha sido derramado,

vertido en nuestras entretelas,

esparcido corazón a corazón,

de modo que nada soy sin Él.

Él carga nuestras tentaciones,

lleva nuestras tristes miserias,

para someter al rudo maligno

y abrirnos a la senda del verso,

de la que no debimos marchar.

Nuestro ser interior nos llama,

nos interroga en todo instante,

pues nada somos sin el Señor;

requerimos de su santa ayuda,

para que nazca la luz en vena.

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