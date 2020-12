El libro “Aprenda a ser feliz” presenta enseñanzas para alcanzar la felicidad

Los autores Elena Batriz Parra y Viliulfo Valderrama lanzan su libro “Aprenda a ser feliz”, el cual a sido publicado por la editorial Page Publishing, este libro presenta un compendio de enseñanzas que le ayudarán a tener un mayor control sobre su vida y acciones para lograr alcanzar la felicidad y satisfacción plena en la vida, siendo mejores personas con los que nos rodean y tomando el control de nuestra vida.

La doctora Psicología escolar y psicología clínica Parra es originaria de Nogales, Sonora México, ella obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad de Arizona. También obtuvo un postdoctorado en Neuropsicología y psicología clínica. Parra se ha especializado en asesoramiento y tratamiento psicológico de poblaciones mexicanas, hispanas y latinas.

Además ha conducido estudios en el área de investigación intercultural. Fue catedrática de la Universidad de San Diego, Universidad de Fullerton, Universidad de Guadalajara, Universidad de Argosy y Universidad de Arizona, estas son solo algunas de lo que ha realizado y desempeñado a lo largo de su profesión y por último cabe destacar que la doctora Parra ha desarrollado nuevos conceptos en el área de psicología multicultural y es actualmente la propietaria, directora y psicóloga del Centro Psicoterapéutico Multicultural localizado en Tucson, Arizona.

Por su parte, el padre Viliulfo Valderrama Islas, nació en Xicotepec de Juárez, Puebla, en 1965. Ingresó al seminario de Nuestra Señora de Guadalupe de Tula, Hidalgo, en 1984, en donde realizó estudios de Filosofía. Posteriormente realizo estudios de Teología en la Universidad Pontificia de México y en St. John’s Seminary, en Camarillo, California, de 1992 a 1996, en donde obtuvo un Master of Arts en Teologia y recibió la ordenación sacerdotal el 13 de enero de 1996, por el excelentísimo obispo Manuel D. Moreno. El padre Vili tiene una maestría en Psicoterapia otorgada por la Universidad de Steubenville, Ohio (2001–2003) y presta sus servicios profesionales en la agencia de Servicios Católicos de la Comunidad de la Diócesis de Tucson, como consejero profesional y psicoterapeuta.

Valderrama es miembro del comité diocesano de apelaciones; columnista del periódico diocesano “Catholic Outlook”. El padre Vili también ha sido ponente en conferencias nacionales e internacionales incluyendo países como Francia. También ha participado en congresos internacionales de derechos humanos en Guatemala y Ecuador.

Los autores de esta interesante obra literaria, Elena Batriz Parra y Viliulfo Valderrama, comentan un poco acerca de la misma: “Si siente que su situación no tiene remedio, que ni siquiera sabe que le impide ser feliz, si se siente inseguro, solo, rechazado, si siente que la vida es injusta y que la felicidad no se hizo para usted, si siente que no tiene control sobre sus emociones y su destino o simplemente quiere mejorar su vida, este libro es para usted. En este libro aprenderá: Cómo alcanzar la felicidad, cómo derrumbar los obstáculos que le impiden ser feliz, cómo combatir el decaimiento espiritual y emocional, cómo mejorar sus relaciones con los demás, cómo mejorar su autoestima, a vivir felizmente y a desarrollar las habilidades que le permitan ser feliz”.

Para las personas que gustan de la lectura de una narrativa fresca, en donde se plasman mecanismos para brindar al lector un punto de reflexión sobre sus vivencias individuales y herramientas para alcanzar una felicidad plena y convertirse en mejores personas; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro realizando la compra de Aprenda a ser feliz en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Fuente: Page Publishing