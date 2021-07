El movimiento RojoTú liderado por Davivienda genera más de 3,000 empleos

El movimiento RojoTú que comenzó siendo una iniciativa de moda y estilo de vida para el bienestar y empoderamiento de 18 mil funcionarios de Davivienda en Colombia y Centroamérica, hoy se ha convertido en un movimiento que ha logrado tocar fibras de múltiples sectores del país.

Y es que apoyando el trabajo de diseñadores como Hernán Zajar, Lina Cantillo, Fiorella Perini, el movimiento ha logrado impactar la industria textil, favoreciendo además la reactivación de sectores como el de manufactura y artesanal que son importantes actores dentro de la Economía Naranja.

Ha sido en este proceso, que se ha logrado impactar a 3,300 familias de organizaciones como Everfit, Permoda y Villa Romana que a su vez benefician a muchos colombianos que hacen parte de esta cadena creativa.

Cuando la cultura organizacional la innovación, la sostenibilidad y el aporte al país van de la mano

Asimismo, por cuarto año consecutivo, Davivienda ha logrado demostrar que la innovación no solo va en función del desarrollo de productos y servicios que ofrezcan valor agregado para los clientes, sino que también se convierte en cultura y experiencias de calidad de vida y bienestar para su gente.

Pues, a través de RojoTu Davivienda, el banco promueve un estilo de vida saludable en sus funcionarios a través, no solo de la moda y la presentación personal que refleja cercanía, sencillez, alegría, sino desde el bienestar, el cuidado del cuerpo, la salud, la nutrición, el deporte, el verse y sentirse bien. De esta forma, ha vinculado al proyecto figuras inspiradoras como Santiago Botero que hacen parte del ramillete de influenciadores de vida saludable que la organización ha seleccionado para sus funcionarios.

Por medio de este movimiento una gran red de emprendedores talentosos, artesanos y confeccionistas, entre otros, reciben el espaldarazo de Davivienda a los sectores textil, de joyería, artesanal y de marroquinería colombianos.

“En este momento, en sectores como el textil, hemos tenido que vivir una situación difícil. Ser parte de RojoTÚDavivienda, me llena de orgullo, a través de nuestras propuestas estamos llegando no solo a los funcionarios sino a todo un país, con un mensaje de cambio, de sostenibilidad, de nuevos conceptos de moda, de actualidad, de adaptación a las nuevas dinámicas que combinan la virtualidad y la presencialidad, y trabajar de la mano de empresas y marcas que en su ADN cuentan con una iniciativa que se preocupa por aportar no solo a la conexión con la naturaleza sino a la sociedad, dijo el diseñador Colombiano, Hernan Zajar.