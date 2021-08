El presidente Bukele obtuvo el 87 % de aprobación por la población en encuesta CID-Gallup

El presidente de la República, Nayib Bukele, recibió un 87 % de aprobación en la labor de su gobierno, de acuerdo con la encuesta más reciente de la firma Centro de Investigaciones Demográficas (CID) Gallup, publicada hoy.

En la pregunta: “y en general, ¿aprueba o desaprueba la labor presidencial de Nayib Bukele?”, el 87 % de los entrevistados lo aprobó, mientras que el 11 % no, y el 2 % que no sabe o no responde.

Asimismo, en la pregunta “¿qué tan orgulloso se siente de tener a Nayib Bukele como Presidente?”, el 66 % respondió que “mucho”, el 14 % “algo”, el 10 % “poco” y el 3 5 no sabe o no responde.

Por otro lado, según dato de CID-Gallup, el presidente Bukele tiene una penetración de nombre a nivel centroamericano del 71 %, el 85 % de imagen positiva, de acuerdo a la respuesta de ciudadanos de todos los países incluidos en la encuesta.

Fuente: Secretaría de prensa de la presidencia

#NayibBukele #CID

