El Real Madrid cae ante el Submarino del Villareal (2-1)

Los goles de Yeremy Pino y Gerard Moreno evitan que el conjunto blanco duerma en lo más alto de la tabla





El Real Madrid cayó derrotado en su visita al renovado estadio de La Cerámica, tras perder (2-1) ante el Villarreal, en la jornada 16 de LaLiga Santander, tras un flojo partido del conjunto blanco que sucumbió en las redes de un ‘Submarino Amarillo’ que se impuso gracias a los goles de Yeremy Pino y Gerard Moreno.



Los pupilos de Carlo Ancelotti, que vivieron en Villarreal su estreno liguero en 2023, perdieron su oportunidad de colocarse en lo más alto de la tabla, a la espera de lo que haga el FC Barcelona en el Metropolitano este domingo. Los blancos (38 puntos) seguirán una jornada más por detrás de los azulgrana (38), con un partido menos.



El encuentro fue una muestra más de que la brillantez no está en su máxima expresión en el Real Madrid del ‘post descanso’ debido al Mundial, algo más trabado y menos extraordinario que de costumbre. El Villarreal, que ya dio sensaciones de ser un equipo compacto y con las ideas claras, tras un inicio algo dubitativo con la llegada de Quique Setién, fue claramente superior al conjunto madridista.



Seis triunfos seguidos para los ‘groguets’, que empiezan a dar la razón a la libreta del técnico cántabro. De hecho, el ímpetu local pronto se transformó en un claro dominio de los de Castellón, ante un dubitativo Real Madrid que tardó en aterrizar en el partido. Así, los de Setién dispusieron de las primeras ocasiones, con Gerard Moreno y Baena haciendo daño a la defensa de los blancos. Incluso Coquelin estrelló un remate a la media vuelta en el palo antes de cumplir el minuto cinco.



Inicio arrollador de un ‘Submarino Amarillo’ que no quiso ceder la posesión hasta bien entrada la primera parte. Aún así, los de Carlo Ancelotti terminaron por imponer la calidad de su mediocentro, con Modric y Kroos dando un paso al frente, para también amenazar la portería defendida por Pepe Reina.



Partido de ida y vuelta que dejó antes del descanso un intercambio de golpes en las dos áreas, pero con un Villarreal algo más superior. Yeremi Pino pudo adelantar a los suyos tras un mano a mano que acabó sacando Courtois y casi al final Vinicius no aprovechó una dejada de Benzema en el área pequeña, fruto de una buena intervención de Reina bajo palos.



Continuó el mismo guión tras la reanudación, aunque esta vez los locales encontraron el premio del gol. En la primera jugada de la segunda parte Gerard Moreno aprovechó un error defensivo de los blancos para asistir a Yeremy pino que, esta vez, no falló ante Courtois. Duro golpe para el Real Madrid que sin perderle la cara al partido quiso contrarrestar rápido el golpe.



Así, diez minutos después Benzema devolvió las tablas al marcador tras no fallar desde los once metros un penalti que el colegiado tuvo que revisar por una mano de Juan Foyth. Pero poco le duró la alegría a los blancos cuando en la siguiente jugada David Alaba tocaba otro balón con la mano en el área, que esta vez sin revisión, mandó a guardar Gerard Moreno desde el punto de penalti.



A partir de ahí, el Real Madrid volcó todo su juego en campo rival. Sin embargo, la solidez defensiva de los locales frenó por momentos el arreón blanco. La figura de Raúl Albiol o la insistencia de Foyth para frenar a Vinicius fueron claves para impedir que el ímpetu visitante se acercara a una posible remontada. Los de Quique Setién supieron resistir e incluso cerraron el choque con la oportunidad de ampliar su renta con un disparo a portería vacía de Danjuma que mandó fuera.

