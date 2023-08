El Rol protagónico de la mujer salvadoreña en el sector emprendimiento

Escucha este artículo Escucha este artículo

¿Qué es Liderazgo y Emprendimiento femenino?

El emprendimiento femenino es una de las principales formas de eliminar la desigualdad de género en el entorno empresarial y de emancipar financieramente a las mujeres, capaces de ofrecer nuevas ideas y oxigenar el mercado mundial con sus ideas y liderazgo.



El liderazgo femenino hace referencia a la participación de la mujer dentro de una organización, ejerciendo liderazgo, gestionando equipos y articulando estrategias.



La presencia de mujeres en equipos directivos se asocia con: Un mayor compromiso social.



¿El rol de la mujer en sector Emprendimiento? __Una mujer emprendedora es aquella que es capaz de ver una oportunidad de negocio, iniciar un proyecto y hacerlo perdurar en el tiempo, asumiendo los riesgos que esto puede suponer y adaptándose a las circunstancias de cada momento.



Las primeras mujeres Universitarias, en El Salvador.

De esta manera, Antonia Navarro Huezo, sentó un precedente en la historia académica de El Salvador y Centroamérica al graduarse de Ingeniera Topógrafa en septiembre de 1889 y convertirse así, en la primera mujer salvadoreña en obtener un título universitario. La Doctora María Isabel Rodríguez graduada en mayo de 1949, fue distinguida por su incansable lucha por el derecho a la salud, la equidad, los derechos de las mujeres y la justicia. Destacándose como Ministra de Salud, Rectora de la UES (Universidad de El Salvador).



En los tiempos de (1800 a 1900) poco se escribía sobre la historia de la mujer, porque

hacerlo no tenía razón ni interés social, hasta leer un libro en ese entonces era pecaminoso

para una mujer, estaba dictaminado que solo los hombres podían desarrollarse como

científicos y nosotras las mujeres solo estudiar para enseñar, ser madres de familia y

ayudar en los quehaceres domésticos y de familia.



Algo que, al pasar los años, se ha venido desarrollando y dejando en el olvido, la tecnología, el cambio generacional, los gustos y preferencias, las costumbres, y nuevas formas de pensamiento, han obligado y han permitido que el género femenino demuestre sus capacidades y habilidades en todo ámbito social, comercial político, legal, y económico.



Permitiendo así no solo lograr un desarrollo personal y profesional, sino también la lucha por el bienestar social y familiar a nivel nacional, por ello vemos hoy en día, líderes que son mujeres y que han marcado la existencia de muchas otras que por motivos ajenos a su voluntad no han podido, o no lograron saltar esa valla de estereotipo masculino machista.



Aplaudo esa labor, incansable, de muchas mujeres, que, a pesar de sus infortunios, y perjuicios han podido sobresalir, trabajar y estudiar, y que siguen haciéndolo, y seguimos en la pauta de querer obtener un espacio entre todos en forma igualitaria a la sociedad.



Si bien es cierto, la Historia y la línea del tiempo, nos ha permitido, visualizar la labor importante que determina la mujer, en el quehacer empresarial, y los múltiples emprendimientos que han surgido por muchas razones en las oportunidades que han sido detectadas y han tomado el riesgo y la decisión de poder ejecutarlas, en un mercado potencial.



Hoy en día se le está dando mayor auge, a la influencia digital, a través de sus redes sociales, plataformas de información y comunicación, que les admitan llegar a todo tipo de mercado, y que permita una experiencia grata y satisfactoria a través del uso y manipulación de las mismas.



Si bien cada mujer emprendedora tiene motivaciones diferentes, es posible establecer una

serie de características comunes que las define. Algunas de ellas son las siguientes:



A continuación, listamos 7 características que debe poseer toda mujer emprendedora:

Espíritu emprendedor: la necesidad y la oportunidad como dos elementos fundamentales del espíritu emprendedor. En este sentido, por un lado, la falta de ofertas laborales impulsa a muchas mujeres a crear su propio negocio. Por el otro, es fundamental que toda persona emprendedora detecte oportunidades en el mercado, es decir, necesidades de consumidores que no están cubiertas y las aprovechen con la creación de una. Formación: antes de emprender, resulta crucial tener conocimientos en ámbitos

como la gestión empresarial, el marketing, las ventas, la fiscalidad o los recursos

humanos. Pasión: “el emprendimiento es hacer que aquello que te apasiona en la vida sea lo

fundamental, de manera que puedas sacarle el máximo provecho y lo hagas

evolucionar”. Y es que hay que sentir pasión por el negocio y así levantarse cada

mañana con ilusión por trabajar en aquello que realmente te gusta. Liderazgo: toda mujer emprendedora debe ser una buena líder con habilidades de

comunicación, la capacidad de tomar decisiones y dar ejemplo a su equipo, además

de disponer de conocimientos del mercado. Empatía: la empatía se está convirtiendo en un rasgo fundamental para los líderes

del futuro, dado que impulsa la productividad y la innovación. Proactividad y capacidad de adaptación al cambio: ante los cambios constantes

que se están produciendo en la sociedad y, sobre todo, a causa de la pandemia de

la covid-19, la proactividad y la capacidad de adaptarse a los cambios son

habilidades esenciales en cualquier mujer emprendedora. Como bien señala Peter

Drucker: “el emprendedor siempre busca el cambio, responde a este, y lo explota

como una oportunidad” Resiliencia: Prosperar ante la incertidumbre destaca que las empresas que se

anticiparon a la incertidumbre y desarrollaron la resiliencia estuvieron mejor

preparadas para resistir a los efectos de la pandemia. Por tanto, saber adaptarse y

ver oportunidades en momentos de crisis es una característica que debe desarrollar

la mujer emprendedora.



Algunas palabras de mujeres célebres:

“Tratamos a nuestros empleados como si fueran la realeza. Si honras y sirves a la

gente que trabaja para ti, ellos te honrarán y servirán de regreso” –Mary Kay Ash,

Mary Kay.



“Si tus acciones crean un legado que inspira a otros a soñar más, aprender más,

hacer más y ser más, entonces eres un excelente líder” –Dolly Parton, cantante y

compositora.



“Nunca soñé con el éxito. Trabajé para llegar a él. “–Estée Lauder

