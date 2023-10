Entregan reconocimiento: “Mujeres que brillan por su Excelencia en Sostenibilidad”

Escucha este artículo Escucha este artículo

La arquitecta dominicana Yermys Peña ha sido galardonada con el Premio “Mujeres que brillan” en la categoría de sostenibilidad, reconociendo su contribución significativa a la construcción de un mundo más sostenible y habitable.

El reconocimiento se entregó durante el evento Days to Shine, que tuvo lugar en El Embajador, A Royal Hideaway Hotel. Days to Shine es un destacado evento organizado por Shine Magazine, que celebra y destaca el brillo de las mujeres en todos los ámbitos y galardona a quienes dedican su corazón a proyectos que mejoran el mundo.

Yermys es la única arquitecta dominicana que diseña edificios, complejos y urbanizaciones sostenibles, con una visión de ciudad única e inclusiva.

“Estoy sumamente feliz por este reconocimiento, no ha sido fácil, he recorrido un largo camino para cambiar la forma de pensar en construcción y realizar edificios sostenibles, que ayuden a nuestra ciudad a ser más inclusiva y más amigable con el medio ambiente. Hoy este premio me llena de energía para seguir adelante y un edificio a la vez continuar este camino,

porque sé que juntos podemos desarrollar un Santo Domingo mejor”, comentó Yermys Peña al recibir el premio.

La madrina de la premiación fue Alina Villasante, fundadora y diseñadora de la marca Peace Love World y encargada de crear la visualización de mujeres valiosas a través del mundo, inspirando a otras mujeres a brillar. El premio destaca su labor como arquitecta, uno de sus notables logros es el proyecto Vista 311, que recientemente obtuvo la codiciada certificación LEED GOLD y Well, por lograr un ahorro de agua del 59.18%, eléctrico del 19.37%, reduciendo el uso de materiales en un 68% y disminuyendo las

emisiones de CO2 en un 47.22%.

Entre sus proyectos destacados también se encuentran Eco 23 Residences y Urban Village Cuesta Hermosa III, ambos con certificación Edge. En el reconocimiento, se destacó su labor en la construcción de un modelo de ciudad que promueve las áreas verdes, las prácticas sostenibles con el medio ambiente y la salud física y mental de los seres vivos que la habitan.

El premio “Mujeres que brillan” honra logros personales y destaca la trascendental contribución que ha hecho una mujer en cualquier industria,

inspirando a las mujeres a construir un mundo mejor y a brillar por sí mismas.

