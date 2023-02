Envían a juicio al expresidente Mauricio Funes por Lavado de Dinero

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador envío a juicio al expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, acusado de recibir una avioneta a cambio de entregar la licitación del puente San Isidro, sobre el río Lempa, en 2013.

A través de Twitter, la Fiscalía informó que el juez admitió más de 230 documentos, 34 testigos, prueba pericial y una asistencia internacional sobre los movimientos migratorios del expresidente.

#CombateALaCorrupción I Mauricio Funes es procesado por el delito de Casos Especiales de Lavado de Dinero y Activos.



Por este mismo delito ya fue enjuiciado y condenado Miguel Menéndez Avelar, MECAFÉ, vinculado a este caso. — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 23, 2023

Mauricio Funes es procesado por el delito de Casos Especiales de Lavado de Dinero y Activos.

Por este mismo delito ya fue enjuiciado y condenado Miguel Menéndez Avelar, MECAFÉ, vinculado a este caso.

Por su parte, Funes respondió através de su cuenta de Twitter, que la acusación fiscal es “una farsa”. “¿Cómo es que la FGR me acusa de haber recibido un avión “King Air” en pago por otorgar a una empresa guatemalteca, la construcción del puente San Isidro sobre el Lempa en el 2013 si la licitación fue declarada desierta?”, escribió.

La única supuesta prueba que tienen en mi contra es que viajé varias veces en ese avión propiedad de un empresario guatemalteco entre el 2013 y el 2014.

El hecho de alquilar un avión para uso oficial o familiar no me hace propietario de la aeronave y tampoco constituye un delito — Mauricio Funes (@FunesCartagena) February 23, 2023

Añadió que el avión al que se refiere la Fiscalía, fue alquilado por Casa Presidencial para viajes oficiales y no oficiales “No hubo, por tanto, ningún soborno”, afirmó Funes.

“La única supuesta prueba que tienen en mi contra es que viajé varias veces en ese avión propiedad de un empresario guatemalteco entre el 2013 y el 2014. El hecho de alquilar un avión para uso oficial o familiar no me hace propietario de la aeronave y tampoco constituye un delito”, finalizó.

El juzgado ratificó la orden de captura que ya pesa sobre Funes quien vive en Nicaragua como ciudadano de ese país .

El expresidente no se ha presentado a ninguna diligencia y tampoco ha nombrado un defensor, por lo que ha sido declarado prófugo por la justicia. La audiencia en su contra fue posible tras las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2022 para que los procesos judiciales no se detuvieran cuando los acusados no estén presentes y con el fin de evitar la impunidad.

392 total views, 392 views today

Compartir esta nota