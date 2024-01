Exigen al Vertedero de Chiquita Canyon tomar medidas adicionales 

Escucha este artículo Escucha este artículo

La Junta Directiva del South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) aprobó modificaciones a una Orden de Reducción (Orden) que requiere que el Vertedero de Chiquita Canyon aborde las preocupaciones actuales en su instalación. Los malos olores que vienen del Vertedero de Chiquita Canyon siguen impactando significativamente al público desde el principio del 2023, y South Coast AQMD buscó modificar la Orden para abordar cuestiones relacionadas con el sistema de recolección de líquidos lixiviados de la instalación, así como otras condiciones que resultan en un aumento de emisiones. Además, se solicitó que se expanda el monitoreo y muestreo de aire de la comunidad cercana, y que todos los datos estén a disposición del público.

El Vertedero de Chiquita Canyon es una instalación de eliminación de residuos ubicada en 29201 Henry Mayo Dr., en Castaic, California. En el 2023, South Coast AQMD recibió más de 7,000 quejas por olores que se rastrearon a la instalación y, hasta la fecha, se han emitido aproximadamente 110 Avisos de Infracción (NOVs por sus siglas en ingles) contra Chiquita Canyon por molestias públicas en violación de la Regla 402 de la agencia y de la Sección 41700 del Código de Salud y Seguridad de California. En noviembre del 2023, South Coast AQMD también citó a la instalación por no mantener el sistema de recolección y almacenamiento de lixiviados en buenas condiciones operativas, por no dar aviso de el deterioro del equipo, por no presentar un plan de excavación del vertedero y violaciones de otras condiciones del permiso. En numerosas ocasiones se observó lixiviado burbujeando, hirviendo o saliendo disparado como un géiser. Adicionalmente, el líquido estancado y fluyente se filtra fuera del suelo provocando olores malos.

Una revisión de los datos de monitoreo del aire de Chiquita Canyon mostró que aproximadamente el 35% de todas las lecturas de sulfuro de hidrógeno (H2S) durante el año pasado excedieron el estándar estatal de California de 30 partes por mil millones (ppmm), en promedio durante una hora.

El Vertedero de Chiquita Canyon está actualmente presenciando una reacción de superficie localizada sobre una porción inactiva del vertedero que está provocando temperaturas altas, una mayor producción de gas de vertedero y de lixiviados, así como emisiones fugitivas de gas de vertedero desde la superficie del vertedero. El área afectada por esta reacción se encuentra aproximadamente a 1,000 pies del residente más cercano.

La Orden modificada requiere que Chiquita Canyon tome acciones importantes, tales como:

Recolección inmediata de lixiviados: Inspecciones dos veces al día para detectar lixiviados y eliminación inmediata de cualquier charco o líquido estancado en un tanque/camión sellado.

Plan de excavación y mitigación provisional: Presentar un plan de excavación completo que incluya adecuada administración de tierra, monitoreo de metano, supresión de polvo y la reubicación inmediata de cualquier suelo excavado de la propiedad. Hasta que se apruebe el plan, el vertedero debe adoptar medidas de mitigación provisionales para limitar los olores y el polvo fugitivo durante las actividades de excavación.

Presentar un plan de excavación completo que incluya adecuada administración de tierra, monitoreo de metano, supresión de polvo y la reubicación inmediata de cualquier suelo excavado de la propiedad. Hasta que se apruebe el plan, el vertedero debe adoptar medidas de mitigación provisionales para limitar los olores y el polvo fugitivo durante las actividades de excavación. Ampliar pozos de recolección y extracción: Recolectar gas y lixiviados según sea necesario y cubrir adecuadamente los pozos para evitar fugas, así como tomar precauciones para evitar o limitar el escape de cualquier líquido durante la construcción o el mantenimiento del pozo.

Recolectar gas y lixiviados según sea necesario y cubrir adecuadamente los pozos para evitar fugas, así como tomar precauciones para evitar o limitar el escape de cualquier líquido durante la construcción o el mantenimiento del pozo. Monitoreo ampliado: Instalar monitores de aire continuos en la comunidad donde se han reportado olores de gas asociados con vertederos. Controlar el benceno y otros compuestos orgánicos volátiles (COV). Aumentar el muestreo de laboratorio en la comunidad a 3 veces por semana hasta que los monitores estén instalados. Tomar muestras mensuales de lixiviados en el área de reacción, las zonas de mayor temperatura y el fondo de los tanques donde se almacena el lixiviado. Realizar un estudio adicional de las emisiones atmosféricas de la superficie del vertedero.

Instalar monitores de aire continuos en la comunidad donde se han reportado olores de gas asociados con vertederos. Controlar el benceno y otros compuestos orgánicos volátiles (COV). Aumentar el muestreo de laboratorio en la comunidad a 3 veces por semana hasta que los monitores estén instalados. Tomar muestras mensuales de lixiviados en el área de reacción, las zonas de mayor temperatura y el fondo de los tanques donde se almacena el lixiviado. Realizar un estudio adicional de las emisiones atmosféricas de la superficie del vertedero. Mayor transparencia: Inmediatamente proporcionar todos los datos de monitoreo de aire, pasados y actuales, a South Coast AQMD para ser revisados. Desarrollar una página web para mostrar información de monitoreo en tiempo real dentro de 30 días.

