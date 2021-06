Farruko anuncia su tour “LA 167” por Estados Unidos y Puerto Rico

El músico y compositor, Farruko anunció su regreso a los escenarios en su tour “LA 167″(La Uno Seis Siete), que lo llevará por más de 12 ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico.

Cabe señalar que “LA 167” es presentado por la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios, Loud And Live, recorrerá los principales estados del país incluyendo California, Texas, y Florida, entre otros, empezando en Noviembre del 2021 a su natal Puerto Rico en Febrero 2022.

“No hay generación que no disfrute de la música de Farruko. Para Loud And Live, es un orgullo poder colaborar nuevamente con un artista tan evolucionario y creativo. El último concierto presencial que realizamos antes de la pandemia fué de Farruko en su gira ‘Gangalee’ en la ciudad de Miami en enero 2020, y tener la oportunidad de entregarles a sus fans ésta experiencia un año después en vivo nos llena de emoción y orgullo.” dijo el CEO de Loud And Live, Nelson Albareda.