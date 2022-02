FIFA deja fuera a Rusia del Mundial de Qatar 2022

La selección de Rusia quedó fuera de la fase de repesca hacia el mundial de fútbol de Qatar 2022, debido al conflicto que se vive con Ucrania.

Así mismo, la FIFA y la UEFA acordaron suspender a todaslas selecciones nacionales de Rusia y a los clubes rusos de todas las competiciones internacionales por lo que además del combinado masculino, la selección femenina queda fuera de la Eurocopa de Inglaterra y el Spartak de Moscú, de la Liga Europa.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions



