Fiscalía de EE.UU. acusa a tres miembros de la MS-13 por cuatro asesinatos

La Fiscalía de Estados Unidos anunció este viernes la detención y acusación formal de tres inmigrantes indocumentados de El Salvador, presuntamente vinculados a la peligrosa pandilla MS-13, por su implicación en el asesinato de cuatro personas hace más de una década.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó sobre el caso en una rueda de prensa en Fort Lauderdale, Florida, en la que subrayó la brutalidad de los crímenes y la larga investigación que condujo a los arrestos.

Según las autoridades, los asesinatos ocurrieron entre 2014 y 2015 y fueron perpetrados con extrema violencia. Uno de los homicidios se llevó a cabo como parte de un rito de iniciación en la pandilla, donde una de las víctimas fue apuñalada aproximadamente 100 veces antes de ser ejecutada con un disparo. Este tipo de violencia, característica de la MS-13, es utilizada como un medio para demostrar lealtad y ascender en la jerarquía de la organización criminal.

Los tres acusados, identificados como José Ezequiel Gamez-Maravilla, Wilber Rosendo Navarro-Escobar y Hugo Adiel Bermudez-Martinez, fueron arrestados en los estados de Florida y Minnesota. Se encontraban en Estados Unidos de manera ilegal y estaban bajo la vigilancia de las autoridades desde hace varios años debido a sus presuntos vínculos con la pandilla, según información de medios internacionales.

The Department of Justice will not rest until this terrorist group is dismantled and its members are behind bars. https://t.co/3ZPD5MhKU8