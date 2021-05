Fito Zelaya renueva contrato por dos años con el Alianza

El jugador Fito Zelaya, anunció hoy la renovación de su contrato con el Alianza hasta el 2023, en una conferencia presidida por el presidente de Club, Adolfo Salume.

Fito Zelaya renueva su contrata con los Albos, por dos años (4 torneos cortos), a lo que el presidente de Alianza, se mostró “contento de poder contar con Fito “Mágico” Zelaya por dos años más”, expresó en su cuenta de Twitter, quien además presidió la conferencia con el anuncio.

“Siempre prefiero estar en Alianza aunque me toque bajar salario, acá en el país siempre he dicho que sólo jugaré en Alianza y hasta que la piernas me den estaré acá, siempre ha sido mi sueño retirarme en este equipo”, dijo el Fito Zelaya en conferencia.

🗣"Ahora me siento mucho mejor que el torneo pasado y espero seguir ayudando al equipo con goles y levantando títulos." #AlianzaFC 🅰️ pic.twitter.com/lSLnuARukB — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) May 11, 2021

Además, el jugador del Alianza dijo que ahora se siente “mucho mejor que el torneo pasado y espero seguir ayudando al equipo con goles y levantando títulos”.

Fuente: Alianza Fútbol Club