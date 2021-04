Gerente de hotel de Michigan acusado de fraude fiscal y obstrucción

Michigan

El propietario del hotel acusado de manipulación de testigos, según la acusación presentada el 3 de marzo de 2021, Harold Walls, de Clare, Michigan, administraba las operaciones diarias del Days Inn Clare, un hotel propiedad de su padre, Karl Walls. En lugar de pagarse a sí mismo salarios regulares a través del sistema de nómina del hotel, Harold Walls supuestamente hizo que le pagaran por otros medios, incluido el pago de gastos personales de la cuenta de funcionamiento del hotel.

Posteriormente, Harold Walls presentó declaraciones de impuestos sobre la renta individuales de 2013 a 2017 que no informaron ningún ingreso del hotel. Harold Walls solo informó los salarios de su empleo como profesor de administración hotelera e ingresos por el alquiler de tierras de cultivo.

Además la acusación formal indica que Karl Walls informó ingresos y gastos del Days Inn Clare en los Anexos C adjuntos a sus declaraciones de impuestos individuales. Desde 2012 hasta 2017, Harold Walls supuestamente proporcionó y provocó que su padre proporcionará información falsa e incompleta al preparador de declaraciones de Karl Walls, lo que resultó en la preparación de los Anexos C para el hotel que subestimaban sus ingresos brutos y exageraban sus gastos.

En particular, la información proporcionada al preparador de la declaración de impuestos no incluía los ingresos de once habitaciones “no registradas” que no se registraron en el sistema de reservas del hotel y, como resultado, los ingresos de estas habitaciones no se informaron.

Finalmente, la acusación formal señala que tanto Harold Walls como Karl Walls obstruyeron la investigación criminal de Harold Walls. En enero de 2017, después de que agentes especiales de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) notificaron a Harold Walls que era objeto de una investigación tributaria criminal, Harold Walls supuestamente hizo declaraciones falsas a los agentes especiales sobre su trabajo en el hotel e intentó causar un empleado del hotel para hacer declaraciones falsas similares.

En octubre de 2018, Karl Walls supuestamente también intentó persuadir de manera corrupta a dos testigos para que brindaran un testimonio falso al gran jurado sobre el empleo de su hijo en el hotel. Harold Walls enfrenta una pena máxima de prisión de tres años por cada uno de los cargos de impuestos y obstrucción. Karl Walls está acusado de dos cargos de manipulación de testigos. Karl Walls enfrenta una pena máxima de prisión de 20 años por cada cargo de manipulación de testigos. Ambos acusados ​​también enfrentan un período de liberación supervisada y sanciones monetarias.