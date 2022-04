Gobierno suspende uso obligatorio de la mascarilla en el país

El ministro de Salud, Francisco Alabí, anunció que el uso de la mascarilla en El Salvador ya no será obligatoria, ya que el país se encuentra en bajo riesgo de contagios de covid-19.



Según los parámetros del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Alabí afirmó que no es necesario la obligatoriedad del uso de la mascarilla, quedando a una medida voluntaria.



“El Salvador está clasificado como un país de bajo riesgo de contagio de Covid-19, lo que ha llevado a tomar la decisión de no hacer obligatorio el uso de la mascarilla y dejarlo voluntario”, explicó el ministro Alabí.

A pesar de quitar la obligatoriedad del uso de la mascarilla, el titular de salud insta a tener el esquema completo de vacunación con las cuatro dosis establecidas.



«Se tiene un aproximado de primeras dosis aplicadas de más de 4.5 millones; segundas dosis, 4.3 millones; de terceras dosis, ya estamos superando los 1.6 millones y siguen creciendo», dijo Alabí.



Así mismo, destacó que se está por arriba de las 165 mil cuartas dosis aplicadas, y que la vacunación sigue siendo fundamental, además destacó que seguirán realizando los tamizajes comunitarios en el país.

