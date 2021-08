Henkel obtiene muy buenos resultados en el primer semestre del año:crecimiento de doble dígito en ventas y beneficio orgánico

Tras un fuerte comienzo del año fiscal 2021, Henkel volvió a acelerar el crecimiento en la primera mitad del año y, ajustado por los efectos de la moneda, supera ya el nivel anterior a la crisis de 2019. A pesar de los impactos de la crisis mundial del coronavirus que siguen afectando negativamente al entorno social y económico en numerosos mercados de todo el mundo, Henkel logró un importante crecimiento de las ventas y los resultados en el primer semestre. El crecimiento

orgánico de las ventas alcanzó el 11.3% en los seis primeros meses de 2021. Las ventas del Grupo

ascendieron a unos 10,000 millones de euros, un aumento del 4.7% en términos nominales.

El resultado operativo ajustado creció un 20.1%, hasta los 1,430 millones de euros, y el margen

EBIT ajustado registró un aumento de 1.9 puntos porcentuales alcanzando el 14.4%, un incremento

de 1.9 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipos de

cambio constantes, las ganancias ajustadas por acción preferente aumentaron un 30.1%. Los

efectos del aumento de los costos de las materias primas en el primer semestre se vieron

compensados, en particular, por el fuerte crecimiento del volumen y el aumento de los precios, así

como por la estricta gestión de los costos y la mejora de la eficiencia.

“En el primer semestre de 2021, Henkel siguió viéndose afectada por la pandemia de COVID-19.

No obstante, hemos logrado un crecimiento de dos dígitos en ventas y resultados. En términos de

ventas, ya fuimos capaces de superar el nivel anterior a la crisis de 2019 ajustado por los efectos

del tipo de cambio. Principalmente gracias al extraordinario espíritu de equipo y al compromiso de

nuestros colaboradores en todo el mundo, así como a nuestro portafolio sólido y equilibrado de

marcas exitosas y tecnologías innovadoras en los negocios de consumo e industriales”, comenta el

CEO de Henkel, Carsten Knobel.



Todas las unidades de negocio y regiones contribuyeron al crecimiento orgánico de las ventas en el

primer semestre de 2021. La unidad de negocio Adhesive Technologies fue la que logró el mayor

crecimiento de las ventas en el primer semestre del año, aumentando las ventas orgánicas en

todas las regiones y áreas de negocio, logrando un crecimiento de doble dígito. Esta evolución se

vio favorecida por la importante recuperación de la economía mundial. También en Beauty Care y

Laundry & Home Care, Henkel logró un crecimiento orgánico de las ventas. Sin embargo, el

escenario ha sido desigual en las distintas áreas de negocio. En la unidad de negocio Beauty Care,

el crecimiento estuvo impulsado por el negocio Profesional. Después de un crecimiento más débil

en el año anterior debido a la pandemia, se ha logrado un crecimiento de dos dígitos. En cambio, el

negocio de Consumo se situó en el primer semestre de 2021 por debajo del nivel del año anterior,

debido a un descenso de las ventas orgánicas en la categoría de cuidado corporal, también como

consecuencia del importante debilitamiento de los mercados. En la unidad de negocio de Laundry

& Home Care, el crecimiento fue impulsado principalmente por el negocio de Home Care, que logró

un importante crecimiento orgánico de las ventas. El negocio de Laundry Care registró un buen

crecimiento orgánico de las ventas.



“En el primer semestre seguimos avanzando en la aplicación de nuestra agenda de crecimiento. En

el marco de nuestra gestión activa del portafolio, continuamos desinvirtiendo o descontinuando

marcas y negocios tal y como estaba previsto. Al mismo tiempo, realizamos adquisiciones

selectivas, en particular, para ampliar nuestra cartera de marcas sostenibles. Este año nos

centramos especialmente en seguir reforzando nuestra competitividad en las áreas de innovación,

sustentabilidad y digitalización, y en seguir desarrollando nuestra cultura empresarial. Hemos

progresado mucho en estas áreas en la primera mitad del año y creemos que estamos bien

encaminados en la implementación de nuestra agenda de crecimiento con propósito”, agrega

Carsten Knobel.



Actualización de las previsiones para el año fiscal 2021: mayor crecimiento de las ventas,

sin cambios en las ganancias por acción. De cara al resto del ejercicio 2021, Knobel comenta que: “En general, estamos viendo una

normalización de la demanda en la mayoría de nuestros negocios. Y tras la recuperación de la

demanda industrial iniciada en muchas regiones en el segundo semestre de 2020, es probable que

las tasas de crecimiento sean significativamente menores en la segunda mitad del ejercicio 2021, a

pesar de la continuidad de la recuperación económica. Al mismo tiempo, sigue existiendo una gran

incertidumbre sobre cómo se desarrollará la pandemia y cómo se verán afectados el consumo y la

producción industrial. En particular, el aumento extraordinariamente brusco de los precios de las

materias primas y la tensión en las cadenas de suministro pesarán mucho en la economía en el

transcurso del año. Estamos trabajando duro y con amplias medidas para limitar el impacto en

nuestro negocio y nuestra rentabilidad. Al mismo tiempo, seguiremos respondiendo con flexibilidad

y rapidez a los cambios en nuestros mercados y estamos impulsando sistemáticamente la

aplicación de nuestra agenda de crecimiento. Teniendo en cuenta el entorno descrito y basándonos

en los excelentes resultados del primer semestre, hemos actualizado hoy nuestras previsiones para

todo el año. Hemos elevado nuestra previsión de ventas y mantuvimos sin cambios nuestras

previsiones de ganancias por acción, a pesar de los crecientes efectos negativos de la inflación de

los costos de las materias primas”.



Henkel prevé ahora un crecimiento orgánico de las ventas entre el +6% y el +8% y un rendimiento

ajustado de las ventas (margen EBIT) en el rango del 13.5% al 14.5%. Para las ganancias

ajustadas por acción preferente (EPS) a tipo de cambio constantes, Henkel sigue esperando un

incremento en un rango entre un nivel alto de un solo dígito a un nivel medio porcentual de las

decenas.

Evolución de las ventas y los resultados del Grupo en el primer semestre de 2021

Las ventas del Grupo Henkel en el primer semestre de 2021 se situaron en 9,926 millones de

euros, un +4.7% por encima del periodo del año anterior (segundo trimestre: 4,958 millones de

euros, +8.8%). Las ventas orgánicas, que excluyen el impacto de los efectos del tipo de cambio y

las adquisiciones/desinversiones, mostraron un crecimiento de doble dígito del +11.3% (segundo

trimestre: +15.2%). La contribución de las adquisiciones y desinversiones ascendió a +0.4%

(segundo trimestre: +0.1%). Los efectos del tipo de cambio tuvieron un impacto negativo de -7.0%

en las ventas (segundo trimestre: -6.5%).



Los mercados emergentes registraron un crecimiento orgánico de las ventas del+21.5% (+24.7%

en el segundo trimestre). En los mercados maduros, las ventas orgánicas evolucionaron de forma

muy sólida, un +4.5% (segundo trimestre: +8.8%).



Las ventas del primer semestre en Europa Occidental mostraron una evolución orgánica de las

ventas del +5.5% (segundo trimestre: +10.7%). Europa del Este logró un crecimiento orgánico de

las ventas del +17.6% (segundo trimestre: +24.1%). En África/Oriente Medio, las ventas crecieron

orgánicamente un +26.4% (segundo trimestre: +31.7%). El crecimiento orgánico de las ventas en

Norteamérica fue del +3.0% (segundo trimestre: +6.3%). Latinoamérica registró una evolución

orgánica de las ventas del +21.0% (segundo trimestre: +34.2%). En la región de Asia-Pacífico,

las ventas aumentaron orgánicamente un +20.8% (segundo trimestre: +17.3%).

El resultado operativo ajustado (EBIT) aumentó un +20.1%, pasando de 1,191 millones de euros en

el primer semestre del año anterior a 1,430 millones de euros.

El rendimiento ajustado de las ventas (margen EBIT) aumentó 1.9 puntos porcentuales, pasando

del 12.6% al 14.4%.

Las ganancias ajustadas por acción preferente crecieron un +22.4%, pasando de 1.96 euros en el

primer semestre a 2.40 euros. A tipos de cambio constantes, las ganancias ajustadas por acción

preferente aumentaron un +30.1%.



El capital circulante neto siguió mejorando. Con un 3.6% de las ventas, se situó 80 puntos básicos

por debajo del periodo del año anterior (4.4%).

El flujo de efectivo de 471 millones de euros ha sido inferior a la cifra del primer semestre de 2020

(940 millones de euros) debido al menor flujo de efectivo de las operaciones. Con un resultado

operativo más elevado, esta disminución ha sido consecuencia del importante aumento del capital

circulante neto en comparación con el cierre del ejercicio de 2020, que se debió, en parte, a la

importante expansión de los volúmenes de ventas.

La posición financiera neta ascendió a -1,035 millones de euros al 30 de junio de 2021 (31 de

diciembre de 2020: -888 millones de euros).



Resultados de las unidades de negocio en el primer semestre de 2021

En el primer semestre de 2021, las ventas de la unidad de negocio Adhesive Technologies

aumentaron nominalmente en un +14.4%, pasando de 4,153 millones de euros en el periodo del

año anterior a 4,752 millones de euros (segundo trimestre: 2,394 millones de euros, +23.1%). En

términos orgánicos, las ventas aumentaron un +20.2% (segundo trimestre: +28.5%). La evolución

en el primer semestre se ha visto muy influida por la actual recuperación de la economía mundial

en todas las regiones y áreas de negocio. El resultado operativo ajustado en el primer semestre de

2021 creció un +50.9% y alcanzó los 820 millones de euros. Con un 17.3%, el rendimiento ajustado

de las ventas fue un 4.2% superior al primer semestre de 2020.

En la unidad de negocio Beauty Care, las ventas del primer semestre de 2021 mostraron un

desarrollo orgánico del +5.2% (segundo trimestre: +8.2%). Nominalmente, las ventas aumentaron

un +1.1%, alcanzando los 1,839 millones de euros (segundo trimestre: 914 millones de euros,

+3.5%). El crecimiento de las ventas se debe principalmente a la fuerte recuperación del negocio

Profesional, que se había visto afectado de forma significativa por los cierres de peluquerías a

causa de la pandemia en el segundo trimestre del año anterior. El resultado operativo ajustado del

primer semestre de 2021 fue un +6.8% superior al del año anterior, alcanzando los 183 millones de

euros. Con un 10.0%, el rendimiento ajustado de las ventas también se situó por encima del año

anterior.



La unidad de negocio de Laundry & Home Care registró un crecimiento orgánico de las ventas del

+3.9% en el primer semestre de 2021 (segundo trimestre: +3.6%). Nominalmente, las ventas

disminuyeron un -5.3% hasta 3,275 millones de euros (segundo trimestre: 1,619 millones de euros,

-5.1%). El resultado operativo ajustado, de 490 millones de euros, fue un -7.7% inferior al del

periodo anterior, debido principalmente a los efectos negativos del tipo de cambio. Con un 15%, el

rendimiento ajustado de las ventas se situó ligeramente por debajo del nivel del primer semestre de

2020, especialmente debido a los mayores costos de las materias primas y a los efectos negativos

de las divisas.



Agenda de crecimiento con propósito: buenos progresos

“Hemos trabajado de forma coherente en la implementación de nuestra agenda de crecimiento en

la primera mitad de 2021″, comenta Carsten Knobel. Además de la gestión activa del portafolio,

Henkel se está centrando en dos aspectos de su agenda de crecimiento en el año en curso: en

primer lugar, quiere ampliar su ventaja competitiva fortaleciendo aún más la innovación, la

sustentabilidad y la digitalización. En segundo lugar, la empresa quiere seguir mejorando su cultura

empresarial. La compañía tuvo buenos progresos en todas las áreas en la primera mitad de 2021.

Como parte de la gestión activa de su portafolio, Henkel identificó marcas y categorías con unas

ventas totales de más de mil millones de euros, de las cuales alrededor del 50% serán

desinvertidas o discontinuadas a fines de 2021. Se espera que las marcas y negocios restantes

muestren mejoras sostenibles en su rendimiento. Hasta la fecha, el 60% de la base de ingresos de

estas marcas y negocios mejoró sus resultados. A pesar de las continuas incertidumbres del

mercado, Henkel en general ya ha descontinuado o desinvertido negocios con ventas totales de

alrededor de 350 millones de euros – principalmente en los negocios de consumo. Además, con la

adquisición de Swania SAS, completada en julio de 2021, se reforzó la posición de Henkel en el

mercado de productos sustentables de Laundry & Home Care y amplió su cartera con marcas

complementarias.



Para reforzar aún más su ventaja competitiva, Henkel está acelerando las innovaciones de

impacto, impulsando la sustentabilidad como factor diferenciador y potenciando la transformación

digital de la empresa.



Un pilar fundamental de la estrategia de Henkel es una clara diferenciación en el mercado a través

de innovaciones de éxito. Éstas apoyaron el crecimiento de forma significativa en la primera mitad

del año. En Adhesive Technologies, Henkel pudo lograr un crecimiento en el rango porcentual

medio de dos dígitos con materiales innovadores de interfaz térmica para aplicaciones 5G,

impulsados por desarrollos conjuntos con los principales clientes. Beauty Care superó el

crecimiento del mercado en Coloración con fuertes innovaciones bajo las marcas Natural & Easy y

Palette, ganando participación de mercado en comparación con el periodo anterior al COVID-19.

En el negocio de peluquería, el relanzamiento de la marca IGORA Royal contribuyó al crecimiento.

Apoyada por innovaciones de éxito como Somat Excellence 4 in1 Caps y Pril Antibacterial, la

unidad de negocios de Laundry & Home Care amplió su cuota de mercado global en la categoría

de lavavajillas.

Desde hace mucho tiempo, la sustentabilidad es una de las grandes fortalezas Henkel. La

compañía tiene un papel de liderazgo que se confirma regularmente en las clasificaciones y

rankings, por ello, Henkel pretende aprovechar la sustentabilidad como un diferenciador

competitivo.



Por ejemplo, Henkel amplió significativamente su asociación con Plastic Bank. El objetivo común

de la asociación es evitar que los residuos plásticos terminen en el medio ambiente y mejorar la

vida de las personas que viven en situación de pobreza. Henkel y Plastic Bank abrieron los tres

primeros centros de recolección de residuos de plástico en Egipto, en los alrededores de El Cairo.

El proyecto forma parte de la exitosa asociación a largo plazo entre Henkel y Plastic Bank.

Los avances en el ámbito de la sustentabilidad también se reflejan en los productos para

consumidores y clientes industriales. En la unidad de negocio Laundry & Home, la nueva marca

Love Nature ya es la tercera en el segmento de rápido crecimiento de productos sustentables para

la ropa y el hogar en Alemania. Beauty Care siguió ampliando las soluciones de empaque

sostenible. Se desarrollaron envases de rellenado reciclables para la marca Nature Box, que

utilizan más de un 70% menos de plástico que los envases convencionales. Adhesive Technologies

introdujo una nueva tecnología de adhesión a base de agua para el calzado, que elimina varios

pasos de producción y permite una reducción de CO₂ de hasta el 30%.



Junto a la innovación y la sustentabilidad, Henkel definió la digitalización como una palanca clave

para reforzar su competitividad. En el primer semestre del año, la cuota de ventas generada a

través de los canales digitales siguió aumentando en todas las unidades de negocio.

Conjuntamente, en los negocios de consumo se logró un crecimiento de más del 30%. En la unidad

de negocio de Adhesive Technologies, las ventas generadas digitalmente continuaron aumentando.

A través de su plataforma de comercio electrónico, se logró un crecimiento de un porcentaje de dos

dígitos en el primer semestre de 2021. Como resultado, la cuota de ventas generadas en el

negocio de adhesivos a través de la plataforma electrónica aumentó a más del 25%. A nivel del

Grupo, la cuota de ventas digitales aumentó un 40%, hasta cerca del 18% de las ventas totales.

Además, Henkel estableció una asociación estratégica con Adobe, con el objetivo de fortalecer aún

más las ventajas competitivas a través de la digitalización en todos los negocios. Una plataforma

digital recientemente desarrollada, basada en datos, para el negocio digital y el comercio

electrónico, pretende acelerar las innovaciones digitales y crear nuevas oportunidades de negocio

para Henkel.



Seguir desarrollando la cultura corporativa de Henkel y acelerar la transformación cultural son otros

elementos clave de la agenda de Crecimiento con Propósito. La empresa pretende fomentar una

cultura de colaboración. En la primera mitad del año, Henkel continuó lanzando una serie de

medidas para lograr este objetivo y empoderar a sus empleados.

Henkel desarrolló un nuevo concepto holístico llamado “Smart Work” sobre el futuro del trabajo y lo

presentó a sus empleados. Esto refleja un entorno de trabajo moderno cuando finalice la pandemia

de COVID-19, permitiendo más flexibilidad y promoviendo el trabajo híbrido. Para los trabajos que

no requieren una presencia permanente en sitio, este concepto ofrece a los colaboradores la

opción de trabajar de manera remota hasta un 40% de su tiempo. Henkel también ha redefinido su

propósito como empresa. Los empleados de todo el mundo participaron en su desarrollo para

garantizar que este propósito sea auténtico y relevante para los colaboradores. En su esencia, se

trata del espíritu pionero que ha caracterizado a la empresa y a sus empleados desde su

fundación, y que impulsa a todos los miembros del equipo. Se trata de esforzarse por enriquecer y

mejorar cada día la vida de nuestros clientes y de la sociedad, generando un valor perdurable en el

tiempo.

“Nuestro propósito ‘Pioneers at heart for the good of generations’ describe quiénes somos en

Henkel, qué nos une y qué papel queremos desempeñar en el mundo. Es mucho más que un

eslogan. Estamos profundamente comprometidos a cumplirlo cada día. Queremos utilizar nuestro

espíritu pionero y emprendedor, por nuestros empleados, por los clientes y consumidores, por

nuestros accionistas y por el bien de las generaciones actuales y futuras”, añade Carsten Knobel.

“Por eso, es importante que tengamos un entendimiento común de nuestro propósito y que

alineemos conscientemente nuestras acciones en consecuencia”.

“Estamos orgullosos del exitoso desarrollo del negocio en la primera mitad del año y de los buenos

progresos que tuvimos en la implementación de nuestra agenda estratégica, a pesar de los

contratiempos generados por la pandemia de COVID-19″, explica Knobel. “Seguiremos

persiguiendo con constancia nuestra agenda de crecimiento con propósito y seguiremos siendo

muy flexibles durante el resto del año para responder a los cambios en nuestros mercados, dados

los desafíos que plantean el aumento de los precios de las materias primas y las tensiones en las

cadenas de suministro”.

