Itatí Cantoral revela que su mamá murió por secuelas del COVID-19

A cinco meses de la muerte de su madre, Itatí Cantoral decidió hablar por primera vez al respecto de las causas que le arrebataron la vida a la mujer que le dio la vida.

La actriz reveló con profunda tristeza en entrevista para el programa Ventaneando que Doña Itatí Zucchi falleció debido a las secuelas que le dejó su contagio de coronavirus.

De la misma manera, la protagonista de la telenovela “La mexicana y el güero” confesó que tiempo después del deceso de su mamá, ella también se contagió del virus, pero fue asintomática.

“Cuando a mí me dio Covid, yo no me di cuenta y si no hubiera sido por la prueba que me sacaron en una película que empecé a hacer que se llama ‘Pole Dance’, donde tenía que bailar, ahí fue cuando descubrieron que tenía Covid”, detalló.