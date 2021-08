Joan Laporta confirma que Messi quería quedarse pero que no hay margen salarial

El FC Barcelona no logró llegar a un acuerdo con su capitán Lionel Messi, por lo tanto el futbolista argentino no seguirá siendo jugador del club y tras esa noticia, el presidente del club Joan Laporta explicó en una conferencia de prensa las razones por las cuales el argentino no continuará con ellos.

“Estoy aquí para explicar la situación con Leo Messi. Antes que nada, quería decir que hemos recibido una herencia nefasta. Eso ha hecho que el club, la masa salarial, represente un 110% respecto a los ingresos del club. No tenemos margen salarial. Las normas de La Liga pasan por un fair play financiero que marca unas limitaciones. No tenemos margen”, declaró apenas apareció por el atril del lugar.

Laporta también reconoció que la entidad no tiene espacio salarial para adaptarse a las normativas de la entidad que regula el torneo y advirtió que “los números parecían mejores” y que eso dejó al club con “una masa salarial tan por encima”.

“No pudimos meter el primer contrato pactado con Leo Messi. Para tener este fair play el Barça tenía que hipotecar el club por medio siglo parte de los derechos audiovisuales del club. Y no estoy dispuesto a hacer eso para nadie”, añadió.

El presidente Joan agregó que Messi quería quedarse en el Barça y ellos también lo querían, pero la voluntad del jugador era determinante.

“Quiero agradecer a las partes que han negociado, que tenían que hacer compatible diferentes aspectos que afectaban a las dos partes. El mejor jugador del mundo tiene otras propuestas y ha llegado el momento en el que te tienes que plantar, dejando las emociones fuera, con la frialdad de los números”, recalcó.

“Leo se lo merece todo, es un hombre que ha demostrado su estimación por el Barça y su voluntad de quedarse. Yo estoy triste, pero estoy convencido de haber hecho lo mejor para el Barcelona”, agregó.

Compartir