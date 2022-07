Juramentan a 219 nuevos agentes que se incorporan al trabajo operativo de la PNC

Escucha este artículo Escucha este artículo

Un total de 67 mujeres y 152 hombres de la Promoción 127 de la Academia Nacional de Seguridad Pública fueron juramentados como nuevos agentes de la corporación policial.

“Son 219 agentes que se incorporan a nuestra Policía Nacional Civil en un momento único e histórico, que gracias a la valentía y el liderazgo de nuestro Presidente Nayib Bukele estamos librando una guerra en contra de los terroristas pandilleros que por más de 30 años tuvieron sometidas a las comunidades”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.



Los nuevos agentes iniciaron su proceso formativo hace un año y han completado satisfactoriamente sus clases teóricas y prácticas dentro de la Academia. En el acto de graduación y juramentación también fueron entregados 4,000 chalecos antibalas, 1,500 pistolas y 185 fusiles para la Sección de Emergencias del 911.



“Estamos buscando los mejores equipos tanto de protección personal como de defensa, armamento y municiones, precisamente para que ustedes cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar no solo a los terroristas sino también los nuevos desafíos que vamos a tener como sociedad”, afirmó el ministro.



Durante el acto de juramentación, el ministro Villatoro aseguró que como Gabinete Seguridad, con el respaldo de los otros dos órganos del Estado y la sociedad, se encargarán de que “los terroristas no salgan de la cárcel”.



Finalmente, invitó a los nuevos agentes a no traicionar la confianza de la gente. “Hoy por hoy, somos la única Policía de América que ha crecido en porcentaje de apoyo de nuestra población, no podemos fallarles”, enfatizó.

