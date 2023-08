La artista peruana Fiorella Gutiérrez lanza su primer videoclip “Tu retrato”

Escucha este artículo Escucha este artículo

Fiorella Gutiérrez, hija de “Tongo” rinde homenaje a su padre y canta “Tu retrato” en cumbia rock

La artista peruana, Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta, segunda hija del conocido cantante “Tongo”, cumple una de las promesas de amor que le hizo a su padre y graba una de sus canciones lanzadas en 1983.

La cantante, actriz, escritora, poeta, pintora y columnista y terapeuta de lenguaje Gutierrez conversó con Día a Día News.

Desde pequeña empezó en el mundo de la música “mis padres siempre me apoyaron en lo que era la actuación y el canto empecé cantando primero en mi colegio y posteriormente en la adolescencia empecé cantando en distintas bandas de rock desde los 14 años” dijo en una la entrevista a Día a Día News.

“Yo tenía mis canciones propias pero hasta hoy he consolidado mi trabajo de sacar un álbum de canciones, “Tu retrato” en realidad es la primera canción que lanzó y es mi primer videoclip musical que estoy dirigiendo, absolutamente todo desde: vestuarios maquillaje localización crear el texto el guión del video los personajes” dijo Gutierrez.

Según Fiorella esta canción tiene mucho sentimiento de amor “porque esto ha sido creada bajo un impulso de una promesa de amor que le hice a mi padre, en los últimos días de su enfermedad de la diabetes justamente cuando yo le hago la promesa a él de que voy a cantar una de sus canciones en versión cumbia Rock”.

“Esta canción para mí tiene muchos sentimientos y también la creación del videoclip que encierra todos los elementos relacionados a mi padre, a sus raíces porque él es de Huancayo y también a los elementos relacionados a la familia”, agregó Fiorella.

Son 12 los temas que tendrá el álbum musical de Fiorella “estamos ahorita finalizando la grabación del segundo tema y empezando el tercer tema, cada tema se va a presentar con su videoclip y yo lo voy a ir lanzando poco a poco para que la gente se vaya enganchando y para que vaya conociendo mi trabajo”. expresó la artista.

Fiorella comenta a Día a Día News que lo que quiere es hacer arte, “cuando vean el videoclip todos van a darse cuenta cómo está dirigido el video, el color incluso que se utiliza en el video porque yo he querido reflejar lo que mi papá hacía, el siempre usaba las prendas bien coloridas entonces esa es algo característico de él porque es un homenaje para él”.

La artista peruana comenta que “el sacrificio es el que ayuda a salir adelante en los proyectos, cuando trabajas más duro y quieres lograr más cosas, por ejemplo mi vida transcurre entre el trabajo de terapia de lenguaje que ahora ya no es a tiempo completo sino medio tiempo porque no me alcanza el tiempo para hacer todo”

Es por eso que Fiorella da un mensaje dirigido a las personas que quieren emprender un negocio o proyecto:

