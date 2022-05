Escucha este artículo Escucha este artículo

La Dra. Yily de los Santos, una de las cirujanas plásticas con más experiencia en procedimientos multirraciales en las Américas, considera que uno de los mayores miedos de la población afrodescendiente es la cicatrización.



“La cicatrización no debe ser una preocupación para los afrodescendientes. Cada tipo de piel es diferente, y por ello los expertos podemos indicar tratamientos adicionales para evitar una cicatrización hipertrófica”, afirma la cirujana dominicana.



Por su consulta han pasado centenares de pacientes de raza negra o mestiza, cuya cicatrización ha sido perfecta, mientras que otros caucásicos o asiáticos han presentado una cauterización no ideal.



“Con esto quiero decir que, el hecho de que seamos negros, no necesariamente va a determinar una cicatrización anormal, como se cree popularmente”, aclaró.



Sea cual fuere la raza, los problemas con las cicatrices “se tratan de manera inmediata, antes de que aparezcan”, con radioterapia o medicamentos especiales.



Un informe de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos destaca que 1,7 millones de afroamericanos y 1,9 millones de hispanos se realizaron procedimientos plásticos en 2020 en EEUU, a pesar de los problemas derivados de la pandemia.



Muchas veces, el racismo de la sociedad influye en las decisiones estéticas de las personas. Pero, la Dra. De los Santos, con más de 14 años de experiencia en el mundo de la cirugía plástica, responde a cualquiera de estas situaciones.



“La belleza es relativa. Va a depender de en qué parte del mundo estemos. Por ejemplo, en Europa, a las mujeres les encantan los bustos grandísimos, muy parecidos a los de Caracas. En Estados Unidos, a la mujer blanca le gusta lucir delgada, esbelta; la mujer inglesa, si es descendiente afro, prefiere muchas mamas, glúteos y curvas; pero si vemos a Lady Diana, era una mujer totalmente delgada. En Nueva York, te lo encuentras todo”, señala la cirujana.



Lo que sí no es un mito, recuerda la Dra. Yily de los Santos, es que las personas de raza negra presentan mayor cantidad de melanina. ¿Qué significa esto?



“Reciben las agresiones del envejecimiento más despacio, pues tienen alto grado de melanina, una sustancia que funciona también como protector solar. Poseen también una barrera más resistente a los rayos ultravioletas UVA, que originan el fotoenvejecimiento, y UVB, que producen el bronceo, las manchas y el cáncer de piel. Además, producen en mayor cantidad el colágeno, una proteína fundamental para la firmeza y elasticidad de la piel, lo que posterga el surgimiento de las arrugas”, explica.

