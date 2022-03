La Corte IDH realiza Conferencia “Género, Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos” en el marco del Día Internacional de la Mujer

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó la Conferencia “Género, Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos”



La actividad fue moderada por el Presidente de la Corte IDH, Juez Ricardo C. Pérez Manrique, y en el conversatorio participaron las Juezas Verónica Gómez y Patricia Pérez Goldberg, así como la señora Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas y el señor Curllan Bhola, Representante de la Alianza Caribeña de Medio Ambiente.



El Presidente de la Corte IDH, destacó que “teniendo en cuenta que las mujeres soportan la carga de los efectos de la crisis climática, también es esencial que ellas participen en igualdad de condiciones en la toma de decisiones para la mitigación y la adaptación climática. Las mujeres son la mitad de la población mundial y sin sus voces en espacios de liderazgo es poco probable que tengamos soluciones efectivas y verdaderamente sostenibles. No existe verdadera democracia si no integramos plenamente la participación de las mujeres”, señaló Pérez Manrique.



En este sentido, la Jueza Verónica Gómez destacó la necesidad de aplicar un enfoque interseccional en la administración de la justicia, así como en la elaboración de políticas públicas a la hora de analizar el impacto del cambio climático en los derechos humanos de las niñas y mujeres. “El enfoque interseccional constituye una herramienta importante para analizar el impacto de las desigualdades que se interconectan y potencian de manera dinámica”, señaló la Jueza Gómez.



“La interseccionalidad busca superar el enfoque de discriminación basado en una sola dimensión de desigualdad. Este enfoque encuentra sustento en la Convención de Belém do Pará que establece el deber de los Estados de tomar en cuenta especialmente la situación de vulnerabilidad de las mujeres por su condición de pertenencia racial o étnica, de su condición de migrantes, de refugiadas, de desplazadas”, destacó la Jueza Gómez.



La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas señaló que “una de las consecuencias del cambio climático es el desplazamiento interno forzado, en que las personas están obligadas a huir de sus casas y lugares de residencia y poner su vida en lugares más seguros por consecuencia del cambio climático.



Los impactos de este desplazamiento afectan particularmente los derechos a la educación y la salud, y las mujeres y las niñas son afectadas de manera desproporcionada por los roles que la sociedad les ha adjudicado y la desigualdad imperante”, señaló la Relatora Jiménez-Damary.



La Jueza Patricia Pérez Goldberg destacó que “las mujeres cumplen un rol protagónico en la conservación del medio ambiente y en la defensa de los derechos humanos ambientales”.



En este sentido, se refirió a la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana en cuanto al derecho a un medio ambiente sano y el rol de las mujeres defensoras del medio ambiente.



A su vez, la Jueza Pérez Goldberg recordó los riesgos que particularmente pueden sufrir las defensoras ambientales, por lo que subrayó la importancia de unirse al llamado internacional a que “las mujeres defensoras ambientales disfruten de un entorno seguro y propicio para ejercer sus derechos, considerando sus necesidades específicas y diversas, lo cual incluye abordar la discriminación y la violencia sistémica y estructural que ellas experimentan”.



Por su parte, el señor Curllan Bhola, Representante de la Alianza Caribeña de Medio Ambiente, destacó las acciones que son necesarias para generar un plan de resiliencia ante el cambio climático que incluya especialmente a las mujeres.



“Ante estas problemáticas, algunas estrategias en desarrollo inteligente incluyen planes de resiliencia contra el clima. Dentro de las estrategias se encuentran soluciones que incluyen créditos y seguros que permitan a las mujeres ser parte de las actividades económicas, superando las brechas de desigualdad”, indicó Bhola.

