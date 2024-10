La leyenda del tenis Rafael Nadal anuncia su retirada

Rafael Nadal anunció el jueves su retirada del tenis tras las finales de la Copa Davis que se disputarán en noviembre en Málaga, en el sur de España.

El tenista, de 38 años, ganó 22 torneos de Grand Slam durante la era sin procedentes que compartió con sus rivales Roger Federer y Novak Djokovic, apodados los Tres Grandes.

“Realmente, todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad”, dijo Nadal en un video publicado en redes sociales. “Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos”.

En el video, que incluía un repaso por su trayectoria, el mallorquín indicó que su decisión se debió a sus persistentes problemas con las lesiones.

“La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final”, afirmó Nadal.

El implacable y físico estilo de juego de Nadal — que le hace perseguir cada punto como si fuera el último, esprintando y deslizándose para lanzar un latigazo con su derecha zurda — lo convirtió en uno de los grandes del tenis y en el rey indiscutible del polvo de ladrillo, la lenta superficie roja en la que conquistó un récord de Roland Garros.

Son más títulos de los que nadie, hombre o mujer, ha ganado nunca en ninguno de los cuatro majors, un dominio reconocido con una estatua que se alza cerca del acceso principal al recinto donde se disputa el Abierto de París, a la sombra de su principal estadio, la pista Philippe Chatrier.

Nadal indicó el jueves que aún le queda un último torneo: la Copa Davis.

“Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país”, aseguró. “Es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final (de la Davis) de Sevilla en 2004”.

Nadal no compite desde los Juegos Olímpicos de París, donde perdió ante un viejo conocido, Djokovic, en la segunda ronda del torneo individual y llegó a cuartos en dobles junto a Carlos Alcaraz.

“Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar”, dijo un emocionado Nadal.

Compartir esta nota