La primera dama de la República, anuncia la preparación del plan integral “Nacer con cariño”

La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, anuncia la preparación del plan integral “Nacer con cariño”, el cual será presentado a la Asamblea Legislativa para que se convierta en ley.

“Estamos desarrollando el plan integral “Nacer con cariño” para darle a cada bebé que nace la bienvenida que se merece, por eso vamos a ir más allá y vamos a convertir el plan en una ley para que esto que estamos construyendo ahora trascienda en el tiempo y sea permanente”, explicó la primera dama, Gabriela de Bukele.

Asimismo, con el plan integral se busca implementar por medio de la educación prenatal y los cuidos, antes, durante y después del parto.

“Nacer con Cariño significa que la mamá pueda ser respetada, escuchada, estar acompañada, que pueda estar informada, que tenga libertad de movimiento, no apresurarla ni acelerar el proceso, no realizar nada innecesario, no invadir, no separar al bebé de su mamá, el contacto piel con piel, promover la lactancia materna y fomentar el vínculo afectivo para el apego seguro”, agregó Gabriela de Bukele.

Fuente: Secretaría de prensa de la presidencia

#PrimeraInfancia #PlanIntegral