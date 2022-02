Lanzan la Plataforma de Pago en Línea para los servicios en el exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Innovación de la Presidencia presentaron la Plataforma Pago en Línea de los servicios que se otorgan en la Red Consular de El Salvador, una opción que se apega más a las necesidades de nuestra gente.

Esta nueva herramienta fue presentada por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill y el subsecretario de Innovación, Fabrizio Mena, quienes dieron los pormenores de las ventajas y funcionamiento del sistema.

“La Plataforma de Pago en Línea permitirá a nuestros compatriotas pagar servicios consulares con tarjetas de débito o crédito, desde cualquier dispositivo, en cualquier parte del mundo”, resaltó la canciller Hill.

Además, señaló que esta innovación representa “un salto de calidad en la atención a nuestra diáspora, que por años no tuvo otra opción más que soportar procesos engorrosos, que les generaban pérdida innecesaria de tiempo y dinero”.

Así, el usuario puede acceder a portalcitas.rree.gob.sv, sitio web que programa en línea los servicios solicitados por los connacionales a la red consular salvadoreña.

A esta plataforma se le incorporó la opción de pago, la cual se refleja por medio de una ventana emergente que solicitará los datos de la tarjeta de crédito o débito, la cual puede ser nacional o internacional. Posterior a ello, el usuario puede cancelar el servicio solicitado del cual obtendrá, de manera inmediata, un comprobante de pago el cual puede ser impreso o capturado de manera virtual.

Ahora el usuario podrá cancelar de forma anticipada pasaportes, documentos del Registro del Estado Familiar, poderes y devolución de AFP.

“Hoy se marca un antes y un después. En el pasado, a los usuarios incluso se les pedía llevar los montos exactos de dinero para no tener que dar cambio, y de no ser así, no se realizaba el trámite que tanto necesitaban”, señaló la ministra Hill.

El gobierno ha implementado mejoras para atender a los salvadoreños residentes en el exterior, que son el centro de todos los esfuerzos institucionales, entre estas están:

La creación del Consulado Virtual, en el que se reciben las dudas de nuestra diáspora, en aspectos relacionados a la atención consular, y se brinda información sobre otros temas de interés.

Activación del Portal de Citas, un espacio electrónico desde donde se gestionan los diferentes servicios de las sedes consulares para evitar largas filas y prolongados tiempos de espera.

Lanzamiento del Sistema de Monitoreo de Atención al Usuario, donde los compatriotas pueden compartir en detalle comentarios de todos los aspectos relacionados a la atención que recibieron, y a partir de esto mejorar su experiencia en las sedes consulares.

Además, en el 2021, se entregaron 350 mil pasaportes, documentos que fueron extendidos gracias a los horarios de atención en toda nuestra red de consulados y jornadas móviles para acercar los servicios a salvadoreños que residen lejos de nuestros consulados.

Compartir