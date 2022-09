Las ardillas vencen 10 carreras por 0 a Bengoa

Escucha este artículo Escucha este artículo

El equipo de la academia Agabeisi cosechó su segundo triunfo en el naciente torneo Juvenil A (13-14 años), al vencer por blanqueada de 10-0 a Bengoa, en un encuentro reprogramado de la segunda fecha efectuado en la cancha de El Cafetalón.

Las ardillas sumaron su segundo triunfo en igual cantidad de encuentros, amparados en nueve imparables de sus toleteros, encabezados por un cuadrangular de dos carreras de Juan Andrés Mendizabal en la quinta entrada para culminar las acciones por la diferencia de diez anotaciones.

Bryan Valladares abrió por los ganadores y se apuntó la victoria, mientras Samuel Avilés relevó las siguientes dos entradas. José Martínez cargó con el revés.

Los más destacados a la ofensiva por Agabeisi fueron Rafael Galdámez, quien se fue de 3-3, con doble, par de impulsadas y tres anotadas; Juan Mendizabal de 2-2, con doble y cuadrangular y cuatro remolques; y Samuel Avilés de 2-2, con tres fletadas y una anotada.

Con el resultado, Agabeisi comanda la tabla de clasificación con récord de 2-0, seguido por Soyapango 1-0, Santa Ana y Bengoa con 1-1, La Unión 0-1 y Zacamil 0-2.

La tercera jornada del calendario regular se disputará esta sábado 17 de septiembre con los encuentros entre Agabeisi vs Santa Ana, en el Complejo INDES de la Ciudad Morena; Soyapango vs Zacamil en el Mini Estadio Zacamil; y La Unión ante Bengoa, en El Cafetalón, todos a partir de las 9:00 am.

