Las reflexiones y aprendizajes “Con el tiempo”

El rapero oriundo de Coronel, Jocescritor, vuelve a la noticia con su nuevo sencillo. Se trata de “Con el tiempo”, una creación de naturaleza muy personal que, tal y como su nombre lo sugiere, encuentra su fundamento y naturaleza en aquello que sólo con el tiempo comprendes.

Sobre el proceso creativo, el autor detrás de álbumes como Autoexploración y Lyricman revela que, en coherencia con el contexto de la canción, dejó que ésta madurara sin presión por buscarle una salida.

“La escribí en 2018, pero no quise lanzarla en aquel entonces, porque, personalmente, me encontraba en un receso y concentrado en mis estudios, además de sentir que no era su momento hasta ahora. Durante la pandemia pude ir madurando la letra y su mensaje, también el concepto completo era lanzarla con video clip. La letra es muy personal y reflexiva en las cosas de la vida que sólo aprendes con el paso del tiempo. Creo que más de una persona podrá identificarse con alguna de sus barras.”

“Con el tiempo” cuenta con la producción musical de Kevin Chamorro en AudioGroove Music y se suma a la saga de singles que Jocescritor ha lanzado en los últimos meses a través de las plataformas digitales, entre ellos “Pensamiento crudo” y “Frutilla”.

El estreno se presenta con un vídeo clip rodado en las ciudades de Viña del Mar y Coronel, contando con la producción de Lapizero Chile, con Carolina Grandon en la dirección y el propio José Montoya en la edición. La entrega audiovisual simboliza conceptualmente pasajes de la canción a través de los distintos paisajes y personajes presentes, englobando sus reflexiones desde una perspectiva familiar con su ascendencia y descendencia, y que ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de Jocescritor.

