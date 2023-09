Llega a El Salvador la nueva película “SOUND OF FREEDOM”

Escucha este artículo Escucha este artículo

Angel Studios, la plataforma que capacita a los cineastas con control creativo total para financiar, crear y distribuir películas y series de televisión a nivel mundial, anuncia el estreno de la esperada nueva película, SOUND OF FREEDOM, que llegó a los cines de El Salvador a partir del 31 de agosto, después del arrasador éxito en taquilla en Estados Unidos.



La esperada película, se basa en la conmovedora historia real de las hazañas heroicas de un hombre valiente que se embarca en una arriesgada misión para enfrentar a traficantes de personas y rescatar a las jóvenes víctimas de la trata de personas.



“SOUND OF FREEDOM” ha sido filmada con un enfoque respetuoso y conmovedor, tomando como base eventos verídicos protagonizados por héroes en operaciones encubiertas que inspiran esperanza en muchos corazones”, afirmó Neal Harmon, CEO de Angel Studios. “Esta película mantendrá a la audiencia al borde de sus asientos con suspenso y nos animará a todos a tomar medidas activas para combatir el tráfico de personas.”.



Protagonizada por Jim Caviezel (THE PASSION OF THE CHRIST, FREQUENCY, DEJA VU), ganadora del Premio de la Academia Mira Sorvino (THE FINAL CUT, “Psych,” AFTER EVER HAPPY), Bill Camp (12 YEARS A SLAVE, “The Queen’s Gambit,” JOKER), José Zúñiga (TWILIGHT, “Madam Secretary,” “American Crime Story”), Eduardo Verástegui (UNPLANNED, SON OF GOD, PAUL BLART: MALL COP 2), quien también es productor, y escrita y dirigida por Alejandro Monteverde (ganador del Festival de Toronto “Bella” y “Little Boy”).

“Estoy muy orgulloso de ser parte de esta película impactante”, dijo Jim Caviezel, quien interpreta al protagonista. “De hecho, diría que esta es la segunda película más importante que he hecho después de LA PASIÓN DE CRISTO”.

