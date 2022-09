López Obrador critica las alertas de EEUU de no visitar zonas de México por su inseguridad

Escucha este artículo Escucha este artículo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó las alertas emitidas por el Gobierno de Estados Unidos a través de su embajada de México, por las que pide a sus ciudadanos que no visiten algunas zonas por sus altos índices de violencia, ya que considera que son de «mal gusto» y obedecen a una estrategia política.

El mandatario señaló que él no pide que sus ciudadanos no visiten zonas de Estados Unidos donde se registran actos de violencia y hay inseguridad, por lo que ha instado al Gobierno de Joe Biden a dejar de lado estas alertas.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó el pasado 17 de agosto de que se había declarado una alerta de viaje para Zacatecas, una ciudad situada en el centro de México por su «creciente actividad criminal». En su actualización anual de su ‘Alerta de Viajes a México’, Estados Unidos también desaconsejó viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas por la inseguridad y el alto número de secuestros.

En su intervención, el presidente mexicano ha proyectado una persecución en automóvil en el barrio Upper East Side de Nueva York en la que intentaban robar una mochila con 20 mil dólares.

«Yo no voy a decir que no vayan a Nueva York, que es una ciudad bellísima además de cosmopolita y llena de migrantes. Claro que tienen problemas, pero no voy a decir miren lo que está pasando», destacó.

