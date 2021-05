López Obrador reitera que el regreso a clases presenciales será el próximo 7 de junio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró durante su conferencia matutina que el regreso a clases presenciales será el próximo 7 de junio, aunque dijo que este “será de manera voluntaria”.

AMLO insistió en la importancia de regresar a los salones de clases para un mejor desarrollo social delos estudiantes, sin embargo insistió que todo será de forma voluntaria, ya que continuará la educación a distancia.

“Pero el reencuentro en la escuela va a ayudarnos a hacer una valoración de cómo están los niños, niñas y adolescentes. Esta forma de regresar en lo educativo, para saber quienes no van a regresar porque así lo deciden los padres y madres de familia o los maestros.. porque hay libertades, nada es obligatorio, todo es voluntario”, señaló el presidente.

El jefe de Estado agregó: “No podemos demorarnos porque nos va a significar retrasos, no podemos estar solo en el discurso (diciendo) que la educación es fundamental para el desarrollo y el que no nos importe, el que se regrese a la normalidad en lo educativo.. He escuchado a quienes proponen -y respeto ese punto de vista pero no lo comparto-… que dicen ‘hay que esperarnos al próximo ciclo escolar”.

Por lo tanto, con el regreso a clases presenciales, el mandatario mexicano hace un llamado a los gobiernos locales en donde ya se haya vacunado contra el COVID-19 a la totalidad del personal educativo, regresar a las aulas; “Pedir a los gobiernos de los estados, municipales, regresar a clases. Se puede hacer si ya se vacunaron los maestros hace 15 días.. si no, como se anunció en la Ciudad de México a partir del 7 de junio.. voluntario, no es para pelearnos.. Si no hay acuerdos, consensos en la comunidad educativa , entonces no”, enfatizó.

Además, López Obrador dio a conocer que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, dará a conocer el lineamiento para formalizar el retorno a las escuelas en todo el territorio mexicano.

“Hoy, la SEP, la maestra Delfina Gómez Álvarez va a emitir un lineamiento oficial, va a dar a conocer un documento oficial para formalizar el regreso a clases presenciales en el país. Que se sepa que oficialmente ya vamos a regresar a las aulas, a las escuelas, por la importancia que tiene la educación presencial”, indicó AMLO.

“Que se sepa oficialmente que ya vamos a regresar a las aulas por la importancia que tiene la educación presencial. No fue mala la opción, la alternativa de la educación a distancia, pero nunca va a ser lo mismo que la educación presencial, sobre todo por lo que tiene que ver con lo social y los afectos, el que los estudiantes, niñas, niños, adolescentes se puedan reencontrar en las escuelas. esto es muy importante”, dijo.

Además, el presidente destacó que gracias al avance en la vacunación contra el coronavirus, es que ya se puede regresar a las aulas, implementando todo el protocolo sanitario.