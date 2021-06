López Obrador revela que ya hay detenidos por el asesinato de la candidata Alma Barragán

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este día en la conferencia de prensa matutina que ya hay detenidos por el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán.

“Ahora que estamos en este proceso electoral que algunos candidatos han sido agredidos, y lamentablemente hasta han perdido la vida mujeres y hombres, casi en todos los casos se tienen detenidos presuntos responsables. Queremos informar el cómo se ha avanzado en el castigo a los responsables, hasta en el caso de la candidata de Guanajuato que fue lamentablemente asesinada ya ayer hubo detenciones”, señaló AMLO.

Asimismo, López Obrador aprovechó para mandar un mensaje a aquellos “que se portan mal”, asegurando que no quedarán impunes sus crímenes.

“No piensen que van a cometer crímenes y no ocurrirá nada.. A los que se portan mal, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, tienen compradas autoridades, porque tienen influencia, eso ya no funciona, ya no aplica, ya son otros tiempos, el que comete un delito es castigado, vamos a seguir actuando así”, subrayó el mandatario mexicano.

Barragán Santiago, fue asesinada a balazos la noche del martes 25 de mayo, mientras se encontraba en un evento de campaña. El cuerpo de Alma Barragán quedó junto a su camioneta, donde al parecer intentó resguardarse de las balas.

Tras el atentado contra Barragán el Instituto Electoral del estado de Guanajuato (IEEG) emitió la aprobación para que su hija, Alma Denisse Sánchez Barragán, sea la nueva candidata por el partido Movimiento Ciudadano (MC), para las próximas elecciones del seis de junio, sin embargo, al estar ya impresas las boletas, aún aparecerá el nombre de Alma Rosa Barragán en ellas.

