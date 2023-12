Los consumidores latinos gastan más y buscan pasarla bien en estas fiestas

Escucha este artículo Escucha este artículo

Los hispanos son el grupo de mayor crecimiento en los Estados Unidos, con un aumento de un 23% en comparación con la década anterior. Y, según una encuesta sobre las fiestas se prevé que tengan un comportamiento de compra más elevado en la temporada de fiestas con respecto al resto de la población del país anticipando que gasten cerca de $58 millones en los últimos meses del año.

Sin embargo, esa misma encuesta reveló que este año los latinos no estamos planificando gastar nuestro ‘dinerito’ en regalos si no más bien en disfrutar. Ya que estamos más que listos para dejar atrás la etapa de encierro y vivir experiencias (cenas con amigos, conciertos, etc.).

¿Cómo los comerciantes se pueden preparar para atraer a ese grupo de consumidores que están buscando pasarla bien? Quickbooks, la plataforma que ha ayudado a más de 7 millones de pequeñas empresas a simplificar las complejidades de administrar su negocio y lograr el éxito, comparte lo que buscan los consumidores para ayudar a los pequeños negocios a prepararse y maximizar sus ventas en la temporada de las fiestas:

· Si tienes una tienda “física’ o vendes tus productos en persona, crea una experiencia única para tus clientes. Después de COVID-19, muchos compradores planean gastar más en donde puedan divertirse (salidas nocturnas con amigos, comidas familiares en restaurantes, ir a conciertos, etc.) buscando salir de casa ya que no tuvieron la oportunidad de hacerlo el año pasado. Puedes lograr esto asegurándote de tener un servicio excepcional, refrigerios para tus clientes, un ambiente relajado y ameno. También puedes tener música y unirte a un negocio local de café o comida para que sumen fuerzas y creen momentos especiales para los clientes.

· Ofrece promociones o descuentos especiales. Una de las tres cosas que buscan los consumidores latinos es tener una experiencia diferente a la que tendrían en línea, sin embargo, esperan que las ofertas presenciales sean iguales o mejor que las que encontrarían en línea. ¡Toma nota! Ya que existen varias opciones a la hora de ofrecer promociones. Por ejemplo, utiliza códigos promocionales fáciles de usar tanto en línea como en la tienda. Puedes publicarlos en las redes sociales para facilitar el acceso.

· 2 de cada 5 latinos planifican gastar en las pequeñas empresas. Estos son excelentes noticias para los miles de pequeños comerciantes latinos en los Estados Unidos. Ya que los consumidores sienten que de esta manera apoyan a economía local. No pierdas esta oportunidad, ya que, según la encuesta sobre las fiestas, el presupuesto de los consumidores es de $922. De los cuales una parte puede ir a tu negocio.

· ¿Tu negocio es mayormente en línea o en las redes sociales? Esto es lo que buscan los compradores:

o Quieren devoluciones fáciles y garantizadas

o Pagos rápidos y simples

o Tiempos de entrega garantizados.

Asegúrate de que estos elementos estén presenten ya que son las razones principales por las que los hispanos/latinos podrían gastar más en una pequeña empresa en línea.

· Una página web fácil para el usuario y bien construida puede hacer una gran diferencia ya que el 94% de los compradores latinos buscan pequeñas empresas en línea antes de comprar en persona. Una mala experiencia en línea puede ser suficiente para que estos consumidores dejen de comprar en persona. Seis de cada diez compradores hispanos y latinos en Estados Unidos dicen que es menos probable que le compren a una pequeña empresa en persona si la empresa tiene no tiene sitio web adecuado o mal construido.

