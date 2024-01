Más de 12 infracciones de tránsito se han aplicado en lo que va del 2024 

Escucha este artículo Escucha este artículo

La madrugada de este lunes fue colocado uno de estos dispositivos enfocado en el transporte público de pasajeros, en el sector de la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad.

En este punto de control, el personal del Viceministerio de Transporte (VMT) corroboró que el transporte colectivo esté cobrando la tarifa autorizada a los usuarios, que los motoristas porten los documentos en regla y que las unidades cuenten con los implementos de seguridad correspondientes.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, y el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, supervisaron este control vehicular y las acciones que el personal del VMT llevó a cabo, encaminadas a garantizar que los pasajeros estén siendo trasladados con todas las condiciones necesarias exigidas por el VMT.

“En lo que va del control vehicular, que lleva aproximadamente una hora, hemos colocado 30 infracciones de tránsito, principalmente, por conductores que no portan visiblemente el tarifario. No hemos encontrado, en este punto, alza de tarifas, pero sí otras anomalías como no portar el kit de seguridad, que es sumamente importante”, informó Rodríguez.

El funcionario detalló que en lo que va del año se han colocado 12,000 infracciones de tránsito; de estas, el 5 % corresponde al transporte público. También, indicó que hay un 10 % menos fallecidos por accidentes de tránsito y un 72 % en el caso de motociclistas.

Añadió que en 2023 fueron impuestas 504,268 multas; el 54 % a vehículos particulares, 7 % al transporte de carga, 5 % al transporte colectivo y 34 % esquelas administrativas por diferentes motivos.

En tanto, el viceministro de Transporte señaló que la causa número uno de accidentes de tránsito es la distracción al volante, seguido de la velocidad inadecuada y de la invasión del carril.

