Mi padre, mi maestro, mi héroe de vida

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Día del Padre es una celebración o un homenaje dedicado a los padres. Su día de celebración varía según el país y la costumbre, algunos países la celebran en un día que corresponde a una tradición religiosa, y otros, que han establecido una fecha basada en el calendario civil.



¿Por qué se celebra el día del Padre en El Salvador? _Es un festejo para reconocer la labor y el papel de los padres o de aquellos que ejercen la figura paterna en la educación de los hijos y en la sociedad.

Esta fecha da la oportunidad a las familias salvadoreñas para reunirse y agasajar a todos sus miembros que son padres. Según el Art. 1. Declárase el 17 de junio de cada año, “DÍA DEL PADRE”, con asueto remunerado, en reconocimiento al esfuerzo y dedicación que brindan a sus hijos, en su crecimiento y desarrollo integral. Y el Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce. A partir de esa fecha, los padres de familia y todos en general podemos gozar de ese día de asueto remunerado en honor a quienes dieron su vida por nosotros, sus hijos. ¿Qué significa ser padre? Ser padre es ser un modelo a seguir; un modelo de integridad, moralidad, e incondicionalidad para sus hijos; educándoles en valores, principalmente con su ejemplo; el cual es la mejor enseñanza para ellos.



El Nuevo Testamento comienza con una historia de paternidad. El primer capítulo del Evangelio de Mateo es una genealogía que explica la serie de nacimientos que acontecen hasta llegar a Jesús: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos… La lista de nombres, conocidos y desconocidos, nos permite recorrer la historia del Primer Testamento hasta llegar al momento en que tiene lugar una ruptura singular: Jacob engendró a José, el esposo de María, de quien nació Jesús. Este vacío nos recuerda algo que ya sabemos: José no es el padre biológico de Jesús. Y, sin

embargo, ¿quién se atrevería a decir que no era un auténtico padre?

La paternidad como adopción: José y María____Demos un vistazo a la historia. José está comprometido con María, una joven. Ya se han reunido varias veces, y José está deseando que tenga lugar su futura unión. El acuerdo ha sido ratificado por los mayores y la propia María está de acuerdo: la boda tendrá lugar dentro de unos meses. José puede entonces acoger a María en su casa. Será su esposa, y ya reza a Dios para que les conceda hijos. Lo que califica la paternidad es precisamente la adopción. Cuando un niño nace, la madre ya ha establecido un profundo vínculo con el niño, ya que dentro de su vientre ha experimentado una intensa relación. Al tomar al niño en sus brazos, acoge a un recién nacido, pero también a un niño que era parte de ella misma. A diferencia de la madre, cuando el padre toma al niño

en sus brazos, se familiariza con ese pequeño hombre que todavía es, para él, un extraño. El niño tardará en convertirse en su hijo, en su hija.



Para concebir esta idea, debemos distinguir la paternidad del mero hecho de ser padre. No por el hecho de haberlo engendrado soy el padre de ese hijo: en primera instancia, sólo soy su progenitor. Para ser padre, el progenitor debe reconocer a su hijo y asumir su responsabilidad.



La historia bíblica nos narra diversos pasajes en donde se pone de manifiesto el gran amor de los padres a sus hijos, y el compromiso que existen para ellos en poder formar personas de bien para la sociedad.



Desde José que instruyó al Hombre más importante en la Historia Humana, su Hijo llamado Jesús, hijo del Padre y del Espíritu Santo, de ahí podemos observar como el amor de un padre es tan grande aun no siendo biológicamente.



Quiero recalcar que el padre no es quien engendra, sino quien enseña, instruye, ama y orienta, es ahí que vemos la importancia que tiene en cualquier parte del mundo la figura paternal, no solo por el hecho de satisfacer a un grupo social, sino por la salud mental, física y emocional, que conlleva ser hijo de un padre y una madre.



Esto ha venido a trascender los diferentes roles, y modismos que se ven en la actualidad, en donde un pequeño ve y razona como normal una relación tóxica, que a menudo trae consecuencias drásticas en el comportamiento de sus hijos y en la adultez.

Independientemente, cual sea nuestro rol en la sociedad, debemos de luchar hoy en día, para mantener ese equilibrio mental y saber orientar y también sancionar cuando debe de ser, pero explicando porque lo hacemos.



Habiendo hecho, una sinopsis a la historia, del porqué del padre, y porque es importante la instrucción y orientación, quiero mencionar y detallar porque concibo a mi Padre como un Maestro y un Héroe.



Mi padre como maestro: _ desde que recuerdo, tengo la solvencia de poder mencionar lo que mi padre Rafael Antonio García, formó en esta servidora, fue un hombre que luchó desde pequeño, pero nunca se dejó vencer a pesar de las adversidades, y para mí es un ejemplo a seguir, no tanto por el carácter que formó en mí sino, por el amor, cuido, y corrección, que tuvo con su hija desde pequeña, hasta adolescente, y hasta llegar a su adultez, su protección la tuve desde pequeña, ya que adolecí desde temprana edad a diferentes enfermedades de las cuales solo Dios y el como padre y madre, pudo sobrellevar y salir en victoria. Porqué un Maestro, porque me instruyó en valores de fe, como el respeto a las personas adultas, el buen hablar, el hábito de lectura, el análisis crítico, la oratoria, y la escritura, fue un maestro en sus habilidades y competencias, me inculcó lo que me ha llevado hasta la actualidad ganarme el sustento diario. Un maestro instruye, es un mentor, es un guía, es un orientador, explica los pros y contra, enseña, y así como tal lo hizo el en su forma particular, me convirtió en esa mujer maestra que vive y le apasiona la enseñanza de poder compartir lo poco que sabemos a futuras generaciones. Mi padre como un Héroe: __ desde pequeña puedo recordar que, así como tuve momentos de tristeza y momentos de gloria, también hubo llantos, y sufrimientos, pero sobre todo el me enseñó a luchar y ser fuerte, siempre recuerdo, que me lo dice a menudo, “debemos ser fuertes, para no quebrantarnos, porque la vida sigue, y tú estás aquí y debes continuar tu vida”



Son palabras de mi Padre que solo alguien que ha sufrido podría decirlo, porque ya lo vivió y lo experimentó y como tal, desea lo mejor para sus hijos, como un héroe de historieta, viene para salvarnos, vienen para librarnos del mal que nos acecha, así son los padres, héroes de la historia, héroes del caminar, para mí MI PADRE, es un hombre inteligente, sabio, que, a sus 77 años, ha vivido y ha pasado por tropiezos, sobreviviente a un infarto, viudo por más de 20 años, pero sobre todo con salud, deseos de vivir, y de poder compartir sus últimos años con las personas que más aman que somos sus hijos y nietas.



Un afectuoso saludo a todos los padres biológicos y no biológicos, que sigan dando mucho amor, instruyendo con vocación, orientando con rectitud y tomando con sabiduría las mejores decisiones para sus hijos. Recuerden que solo pasamos una vez en la vida, no hay 2, y esa vez debemos tratar de hacerla lo mejor posible para que cuando partan dejen una huella, les recuerden y vea el legado armonioso que ustedes como Padres Amorosos fueron en esta vida.



Con profundo afecto, Por Mayra García

Compartir esta nota