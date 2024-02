Michelle Sol rechaza hacer debate con Milagro Navas 

La candidata a alcaldesa de La Libertad Este por Nuevas Ideas, Michelle Sol, confirmó este viernes que no aceptará el debate propuesto por la candidata a alcaldesa por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Milagro Navas.

La actual ministra de Vivienda y candidata a alcalde por La Libertad Este, asegura que no aceptará la propuesta de debate: “Estamos debatiendo con las comunidades”, aseguró.

“No voy a acceder, nosotros estamos debatiendo con las comunidades, el hacer debates siempre ha sido para la política de antes, hoy ya no estamos trabajando con la política de antes, esta es una nueva forma de hacer política. Siempre se ha escuchado que el que pide debate es el que va abajo y nosotros vamos bien arriba, entonces no, no vamos a hacer ningún debate”, aseguró Sol en declaraciones a radio YSKL.

El pasado miércoles, la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y candidata por el nuevo municipio de La Libertad Este, Milagro Navas, pidió a la ministra de Vivienda y candidata a alcaldesa Michelle Sol, “un debate de altura” y dio ocho días para planificarlo.

El próximo domingo 3 de marzo serán las elecciones para elegir los nuevos 44 municipios y los 20 diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

